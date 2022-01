Klub vedie už štyri desaťročia, dotiahol majstra sveta a sníva ešte o Manchestri

Vo futbale si už toho rodák z Oravy veľa preskákal. Stretol veľké legendy. Je fanatikom do histórie. Slovenský futbalový zväz mu udelil tento rok Zlatý odznak.

PODBIEL „Sľúbil som manželke, že budem robiť predsedu futbalového klubu zopár mesiacov, už je to 37 rokov,“ povedal Ján Sitek, ktorý je široko-ďaleko na Slovensku najdlhšie pôsobiacim predsedom. „Keď som prebral v 1984 ŠK Podbiel, panovalo v klube bezvládie. Pol roka sa neprali dresy. Nemali sme zaplatené známky, aby sme mohli hrať. Veľa toho chátralo, bolo mi to ľúto.“

Vzali loptu a hrali do večera

V rodnej dedine prežil Ján Sitek väčšinu hráčskeho života. Plných 22 sezón v žiackych, dorasteneckých a seniorských mužstvách ŠK Podbiel. „Vyrastal som s Jozefom Brňákom,“ začal spomínať. „Sedel som s ním v jednej lavici v škole. Keď sme končili, išli sme k nim do drevenice. Vypili sme čaj, zobrali loptu, ešte som si po ceste hodil tašku doma do pivnice a do večera sme hrali futbal.“

Obaja to futbalovo dotiahli ďaleko. Dokonca sa ich cesty stretli aj na chvíľu v Martine. „Keď ma kúpili v roku 1979 do ZŤS Martin, absolvovali sme spolu asi štyri tréningy. Jozefa potom predali do Slovana Bratislava, kde nastúpil aj proti Interu Miláno.“

V martinskom klube si Ján Sitek zahral slovenskú národnú ligu. Vyššia bola už iba celoštátna liga. „Hrali sme proti takým klubom ako Prešov, Humenné, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Dubnica, Poprad, Trenčín a Petržalka. S Prešovom a Žilinou sme sa bili o postup, nakoniec postúpila Žilina.“

Šikovný futbalista z Oravy sa v novom klube hneď v prvom zápase zaskvel aj gólovým zásahom. „Bol to zápas proti Dubnici. Spoluhráč mi nahral na šestnástku a ja som krížnou strelou do opačnej strany prekonal brankára.“

Ďalej sa dočítate S akými známymi osobnosťami mal možnosť sedieť v lóži? Na čom nachytal brazílskeho ministra? Akú príhodu zažil v Mexiku? Ktoré veľké futbalové osobnosti dotiahol do Podbiela? Ako vznikla jeho vášeň k zbieraniu futbalových dresov? Ktoré má tie najcennejšie? V čom sa môže porovnávať s Marcelom Merčiakom? Dokedy plánuje ešte zotrvať na funkcii predsedu klubu a prečo sníva o Manchestri United? Tento rok sa mu dostalo pocty od SFZ. Prezident zväzu mu udelil Zlatý odznak. Komu ho venoval a čo pre neho znamená?