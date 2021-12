ANKETA: Čím nás rok 2021 na Orave potešil, prekvapil a poučil (4. časť)

Hlas ľudí zo všetkých kútov Oravy. Dnes z Lokce, Pucova, Podbiela, Oravskej Polhory, Zubrohlavy, Žaškova, Zázrivej, Istebného, Dolného Kubína, Medzibrodia, Oravskej Poruby, Mútneho, Pribiša a Oravského Bieleho Potoka.

Valéria Papánová, Lokca

Prekvapil ma 29. októbra príchod sestry zo zahraničia po dvoch rokoch. Mala prísť prvého novembra a prišla v piatok. Potešil ma tým, že deti a rodičia boli zdraví celý rok, nič komplikované ich nepostihlo. Naučil ma, že si máme dávať väčší pozor na zdravie a dbať viac o seba.

Maja Povalová, Pucov

Začali sme vnímať svet okolo nás krajším. Spomalili sme. Dokázali sme pozorovať prírodu, užívať si východy a západy slnka, farebnú jeseň. Začali sme viac športovať a užívať si čas s deťmi. Zákaz vychádzania bol pre nás príležitosťou byť spolu ako rodina. Zažili sme veľa sklamaní. Sviatky bez rodiny a priateľov. Odlúčení od svojich najbližších, aby sme ich ochránili.

Naučila som sa väčšej zodpovednosti k druhým. Nepodceňovať to, čo sa okolo nás deje. Rok 2021 bol pre mňa iný. Plný zmien, nepokoja a bezmocnosti alebo plný skúseností, výnimočnosti, šťastia a radosti? Vždy je to len o uhle pohľadu. Všetkým prajem, aby boli šťastní, zdraví a ohľaduplní k druhým. Už nikdy nevrátime to, čo bolo.

Veronika Garajová, Podbiel

Rok 2021 ma nemilo prekvapil hlúposťou. Tá viedla k už nie tak prekvapivému „logdamu“, ktorý je však prekvapivo chaotickejší ako ten vlaňajší. Rok 2021 mal pre mňa aj svetlé stránky.

Našla som si prácu, ktorá ma baví a vyhovuje mi po všetkých stránkach. Taktiež som sa ponaučila, že tento rok sa s niektorými ľuďmi nemalo zmysel rozprávať.

Andrea Čeladinská, Oravská Polhora

Prekvapil ma novými známosťami. Ľuďmi, ktorých som vo svojom okolí síce pozorovala, no nikdy som nepredpokladala úprimnosť a užitočnosť takéhoto priateľstva. Potešil ma neustálou pozornosťou mojej rodiny, pre ktorú sa snažím tvoriť jeden z pilierov rodiny. A potešil ma aj možnosťou prispievať k rozvoju a prezentácii kultúrneho dedičstva Goralov obce Oravská Polhora.

Poučil ma, že ak chceme akokoľvek rozvíjať našu komunitu, či už rodiny, alebo obce, musíme začínať vždy od seba a neustále sa zapájať. Pretože najkrajší je ten výsledok, ktorý sa nielen prezentuje v našom okolí, ale posúva nás aj za hranice svojich možností.

Gabriela Bakaľová, Zubrohlava

Prekvapil ma, ako rýchlo prešiel. Potešil ma tým, že mi doprial okolo seba rodinu a ľudí, ktorých mám rada a na ktorých mi záleží. Potešil ma tým, že sme ho prežili pomerne v zdraví, že mám prácu, že ma doma niekto čaká, že sa mám vždy kam vrátiť...

Poučil ma, že nič a nikto tu nebude večne, a preto si máme užívať spoločné chvíle, stretávať sa s ľuďmi, byť si blízki, počúvať sa navzájom a užívať si život.

Jaroslav Zápotočný, Žaškov

Prekvapilo ma, že covid-19 pokračuje a aj napriek odporúčaniam odborníkov ľudia nechápu, že proti nemu treba bojovať očkovaním a nie vykrikovať hlúposti, lebo to bude trvať dobrých päť rokov.

Teším sa z toho, že my, ktorí sme zažili iný režim ako tento, vieme, že lepšie je riadiť sa aj sedliackym rozumom a nie vyskakovať, ale popremýšľať, ako jeden druhému pomôcť, počúvať a dať si poradiť. Som rád, že stúpa zaočkovanosť.

Teší ma, že pokračuje družba s Moravským Žižkovom a žaškovská drevenica stojí už pod strechou. Chýbajú nám spoločné stretnutia v kostoloch, folklórne festivaly a rodinné posedenia.

František Karcol, Zázrivá

Prekvapujú nás každý deň trikrát naši vládni činitelia, lebo to, čo povedia ráno, na obed už neplatí a ešte aj to, čo povedia na obed, stihnú zmeniť večer. Poučil som sa, že si nemôžem nič plánovať dlhodobo, musíme žiť podľa aktuálnej situácie, ktorá sa neustále mení.

Potešili ma vnúčatá, ktoré mi zavolajú a povedia, ako sa im darí v škole, a zaujímajú sa o to, ako sa darí mne.

Václav Pavelek, Istebné

Potešilo ma moje auto, ktoré som si kúpil, síce jazdené, ale zatiaľ slúži. Poučila ma korona, že sa treba správať zodpovedne nielen k sebe, ale aj k ostatným.

Prekvapil ma víťaz F1. Držal som palce Maxovi Verstappenovi, no nebol som si istý, či to dá. Podarilo sa mu to v poslednom kole posledného z 22 pretekov.

Barbora Mrišková, Dolný Kubín

Potešilo ma, že tento rok sme mali parádne online vyučovanie. Je veľmi pohodlné a konečne som mala čas si ráno poriadne pospať. Hodiny som si pokojne odsedela aj v pyžame. Keďže som vysokoškoláčka, tak mám doma viac času venovať sa písaniu prác a, paradoxne, sa upevnili naše kamarátstva tým, že keď sme už z tých online hodín boli domotaní, tak sme si navzájom četovali a pomáhali.

Rozhodne ma prekvapilo, akí vedia byť ľudia k sebe hnusní: na sociálnych sieťach, v obchodoch, v spoločnosti celkovo. Neverila by som, ako dokážu na seba útočiť len za to, že sú zaočkovaní, alebo nie sú. No na druhej strane, vďaka tomuto som si aj uvedomila, kto sa celý čas len pretvaroval a bol milý nasilu a kto je milý ku mne, hoc aj vtedy, keď nezdieľame rovnaký názor.

Tento rok, viac ako inokedy, som si uvedomila, čo všetko ľudia dokážu zniesť. Keď sa rúca to, čo sme doteraz poznali, vidieť, ako ľudia vedia zvládnuť všetko, keď majú pevnú vôľu. Treba mať nadhľad a zamerať sa na podstatné veci, aby sme túto situáciu zvládli.

Angelika Fogašová, Medzibrodie nad Oravou

Naučila som sa vážiť si obyčajné veci, ktoré som predtým brala ako samozrejmosť, a z nich som mala tento rok naozaj veľkú radosť.

Prekvapila ma ľudská zloba a to, že pol Slovenska ovláda všetko a na všetko sú odborníci.

A poučilo ma, a som za to vďačná, že sa vždy môžem spoľahnúť na moju rodinu a na mnohých dlhoročných kamarátov a priateľov.

Ľubomíra Pechová, Oravská Poruba

Potešilo ma, že sme s manželom opravili našu strechu. Bola vo veľmi zlom stave a viackrát nás vytopilo, bol to doslova boj, ktorý sme dobojovali tesne pred zimnými radovánkami. V najťažších chvíľach nám pomohlo veľa ľudí.

Prekvapilo ma, ako ľudia držia pokope a pomáhajú aj tým slabším. Stalo sa to aj mne. Neboli to ľudia z vyšších spoločenských vrstiev, ale obyčajní ľudia, ktorí to dali z maličkostí a z tých maličkostí sa stali veľké veci.

Poučil ma, že sa netreba báť ísť do niektorých vecí, že treba hľadať nové cesty a vynájsť sa.

Som remeselníčka a tento rok som bola pre koronu pozastavená. Trhy mi veľmi chýbajú. Skúsila som osloviť svojich zákazníkov inak než doteraz a aj som začala šiť novinky, ako napríklad oblečenie pre bábiky a rozprávkové vankúše. Poučil ma aj tým, aby sme zostali takými ľuďmi, ako sme boli predtým. Veľmi sa teším na Vianoce a priala by som si, aby sme trošku spomalili, aby sme boli všetci pokope a hlavne, aby sme boli zdraví.

Milan Kuchťák, Mútne

Bol to taký celkom dobrý rok, čo sa týka práce. Venujem sa rezbárstvu a práce som mal dosť, aj keď to bolo trocha obmedzované. Potešilo ma, že moja práca je stále žiadaná. Nejaké prekvapenie príde skoro každý deň, výraznejšie super prekvapenie sa tento rok neprihodilo.

Ak ma niečo prekvapilo, že napriek nepriaznivým podmienkam sa ľudia stále snažia nejako prežívať, bojovať a ísť ďalej. A páči sa mi to. Život ma neustále niečo učí a človek učí aj svojim prístupom a aj novou prácou.

Silvia Svetlíková, Pribiš

Moje deti ma tešia stále, ale tento rok ma veľmi potešilo prekvapenie, ktoré mi pripravili na narodeniny. Naučili sa básničky a pekne mi zagratulovali.

Ako policajtku ma v práci skoro každý deň niečo prekvapí, no nič konkrétne, čo by som mohla zverejniť, mi nenapadá.

Poučilo ma veľa vecí, pri mojom zamestnaní sa musím neustále vzdelávať.

Jana Gibasová, Oravský Biely Potok

Určite ma potešila vakcína. Prekvapilo ma, že ľudia nepočúvajú odborníkov, ale čítajú hlúposti a radšej zomierajú, ako by si mali pomôcť. Práve táto doba s takýmto prístupom k pandémii ma poučila v tom, že ešte nie sme ako národ zrelí na demokraciu. Nevieme sa sami za seba rozhodovať, musí prísť príkaz, aby sme si zachránili svoj vlastný život. A to je veľmi smutné.