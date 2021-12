ANKETA: Čím nás rok 2021 na Orave potešil, prekvapil a poučil (3. časť)

Hlas ľudí zo všetkých kútov Oravy. Dnes z Kraľovian, Zábiedova, Suchej Hory, Vyšného Kubína, Leštín, Jasenovej, Malatinej a Bzín.

Tomáš Matúška, Kraľovany

Potešilo ma, že som sa stal krstným otcom. Myslel som si, že to už horšie nemôže byť, a ono môže, to ma prekvapilo. Poučenie som dostal fiškálne: nezdaniteľná čiastka sa berie z celkového príjmu, nie osobitne zo živnosti a osobitne zo zamestnania, to som doteraz nevedel.

Erika Kališová, Zábiedovo

Rok 2021 ma potešil horúcim letom, prekvapil zdražovaním cien od potravín až po stavebný materiál a poučil, že korona nie je koniec sveta, treba to brať s nadhľadom a neriešiť to 24 hodín denne.

Dominika Siteková, Suchá Hora

Rok 2021 bol pre mňa výnimočný, pretože som sa stala manželkou a ak stihnem, tak bude zo mňa aj mama. Naučila som sa väčšej tolerancii, prijímať nové skutočnosti a predovšetkým sa vždy za všetko poďakovať.

Myslím, že tak ako všetci, tak aj ja sa teším na Vianoce a obzvlášť teraz, keď ich budeme prežívať po prvýkrát s mojím manželom.

Libor Michna, Vyšný Kubín

Rok 2021 nás potešil hlavne tým, že sme mohli na pár mesiacov vycestovať do Kanady, kde žije naša dcéra s rodinou. Byť mimo hašterenia politikov a nevnímať priamo pandemickú situáciu na Slovenku.

Príjemne nás prekvapila vo Vyšnom Kubíne, kde žijeme, údržba a čistota verejných priestranstiev a trávnikov a predovšetkým čistota okolo kontajnerov separovaného odpadu.

Slušní, milí ľudia žijú na celom svete bez rozdielu farby kože a národnosti.

Dana Záskalanová, Leštiny

Rok 2021 ma potešil množstvom maličkostí a okamihov, ktoré sú aj napriek tejto komplikovanej dobe ozajstným šťastím. Prekvapil tým, ako sa niektoré vzťahy vykryštalizovali. A poučil, že to, na čom záleží, treba chrániť.

Vierka Remková, Jasenová

Prekvapilo ma, že niektorí ľudia sú milší. Aj keď majú problémy a sú vyčerpaní z tejto doby. Sú aj takí, čo na druhého vyšteknú kvôli hocičomu, ale viacerí z môjho okolia sú zrazu chápavejší.

Potešil ma tým, že sme začali s kamarátmi objavovať zákutia a pamiatky na Slovensku. Predtým sme cestovali do zahraničia, tam nás to viac lákalo, a teraz sme zostali na domácej pôde. Tak sme začali pátrať, kde by sa dalo ísť. Užili sme si Zvolen, viackrát sme boli na Choči. V Banskej Štiavnici ma zaujali uličky, ktoré mi pripomínali Chorvátsko. A panoráma pri pohľade z kalvárie.

Rok 2021 ma naučil vážiť si viac slobodu. A kamarátov, ktorých mám ako rodinu.

Anna Gajdošíková, Malatiná

Zaskočilo ma príliš veľa pracovného nasadenia. Som učiteľka a tento rok to vyvrcholilo, čo sa týka požiadaviek v rámci online práce.

Potešili ma susedské vzťahy, že sa môžem spoľahnúť na obe moje susedky. Vždy, keď niečo potrebujem, sa na ne môžem obrátiť a viem, že mi pomôžu. A že znova bývam v Malatinej. Z mestského života som prešla do menej stresového vidieckeho. Mám viac pokoja na všetko, aj na premýšľanie. Z práce prichádzam v neskoršom čase kvôli dochádzaniu, ale mám čas si vydýchnuť. Aj pandemické pravidlá si tu uvedomujeme, ale nevnímame ich tak tvrdo a reálne ako v meste.

Naučila som sa, že človek musí vedieť tolerovať iných a brať na nich ohľad svojou zodpovednosťou. A triediť veci na dôležité a menej dôležité, čo sa týka zdravia i životných potrieb.

Žaneta Máliková, Bziny

Rok 2021 ma prekvapil rozdelením našej spoločnosti za a proti. Koľko nenávisti je v hĺbke nášho srdca.

Potešil ma tým, že sme mohli byť viac s rodinou, najmä s deťmi. A využiť čas najlepšie, ako je to možné. V láske, pokoji a prijatí. Ukázalo sa, že v núdzi poznáme priateľa a naozaj mnohí dobrí ľudia sa postarali aj o hmotné veci, ktoré sme si počas karantény nemohli zabezpečiť, nezištne. Veľa dobrých ľudí tu ešte je.

Poučil ma tým, že nemáme nič pod kontrolou a choroba a s ňou spojené faktory ukázali našu krehkosť ľudského bytia. Mnohé veci sa zdali byť stabilné, no nie sú.