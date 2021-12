Ráno otužuje, pije veľa kávy, vraví o Hegerovi šéfka tlačového odboru

Simona Mikušová vie, kedy predseda vlády Eduard Heger spí, čo jedáva, ako športuje, kde trávi dovolenky, čo ho rozčúli, poteší, od koho si dá poradiť.

ORAVA/BRATISLAVA. Sympatická Oravčanka Simona Mikušová je už osem mesiacov riaditeľkou tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Riadi sedemnásťčlenný tím, ktorý robí dôležitý servis inštitúcii zamestnávajúcej viac ako sedemsto ľudí. Od apríla tohto roka mala dosť príležitostí spoznať nástupcu Igora Matoviča.

Bývalá Oravskoporubčanka má bohaté skúsenosti z médií, predtým informácie žiadala, teraz sa ocitla na druhom brehu, poskytuje ich svojim bývalým kolegom.



Vie o takmer každom kroku jedného z troch najdôležitejších ústavných činiteľov Slovenska, premiéra Eduarda Hegera.

Má vysoké pracovné tempo

„Premiér je veľmi vtipný a bezprostredný človek, určite nie je suchár. Trávime s ním viac času ako s vlastnými rodinami, často žartujeme,“ opisuje Simona Mikušová Eduarda Hegera.

„Na 90 percent platí, že je pokojný a rozvážny. Do vyostrenej diskusie vnáša pokoj, hrá úlohu mediátora, on je ten, kto upokojí situáciu a nájde riešenie. Ale zažívam aj situácie, kedy sa vie riadne rozčúliť, buchnúť do stola a byť veľmi rázny.“

Premiéra charakterizuje ako workoholika s vysokým pracovným tempom, ktorému pracovný deň často končí o druhej v noci.

„Ráno začína približne o deviatej, ale ešte predtým sa chodí otužovať do jazera, behá po schodoch, aby sa udržal v kondícii. Potom nasleduje práca, nezastaviteľný kolobeh, veľmi často sa pridávajú víkendy. Do ôsmej večer má rôzny pracovný program. V polhodinových či hodinových intervaloch sa mu striedajú témy a ľudia. Večer sa stretneme v úzkom tíme, strategicky uvažujeme, čo nás čaká na druhý deň, v týždni, v mesiaci, čo budeme riešiť ďalej, plánujeme, analyzujeme uplynulý deň, veci, ktoré sa udiali.“