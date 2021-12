ANKETA: Čím nás rok 2021 na Orave potešil, prekvapil a poučil (2. časť)

Hlas ľudí zo všetkých kútov Oravy. Dnes z Trstenej, Zuberca, Čimhovej, Námestova, Bobrova, Nižnej, Dlhej nad Oravou a Tvrdošína.

Ľubomír Rehák, Trstená

Čoraz viac si začínam uvedomovať hodnotu medziľudských vzťahov a vnímam, že mať rozum nie je v dnešnej dobe samozrejmosťou.

Anna Smitková, Trstená

Hoci bol rok 2021 ťažkým rokom pre mnohé rodiny, ja osobne som to tak nevnímala. Potešila som sa, že nástupom na zaslúžený odpočinok – dôchodok si konečne oddýchnem nielen telesne, ale i duševne.

Prekvapili ma mnohé bolestivé až neľudské rozhodnutia vedúcich osobností v našej krajine. Poučila som sa, že treba byť sám sebou, nehrať pred inými „divadlo“ a za každé svoje rozhodnutie byť pripravená niesť aj dôsledky. No a naučila som sa v tichu počúvať svoje srdce, ktoré mi ukazuje zmysel i cieľ môjho života.

Bibiána Gonšenicová, Zuberec

Rok 2021 bol iný, veľa nám vzal a veľa nám dal. Mne dal blízkosť mojej dcéry, s ktorou som prebrázdila všetky chodníčky, keďže bola doma na dištančnej výučbe. Množstvo našich rozhovorov, tajomstiev a smiechu ma dobíja energiou ešte teraz.

Mária Zaťková, Čimhová

Rok 2021 ma potešil tým, že ako rodinka sme mali viac na seba čas. Prekvapil ma tým, že som zistila, koľko neľudskosti a nenávisti je medzi ľuďmi. Ak má niekto iný názor, tak druhí doňho naletia ako supy. Závidíme si a neprajeme. A poučil ma v tom, že hodnota života nie je v peniazoch, ale prvoradé je zdravie, pokoj v rodine a láska, ktorá by sa mala šíriť medzi ľuďmi. Mali by sme sa na seba viac usmievať, aj keď teraz cez rúška.

Miroslav Hajdučík, Námestovo

Potešilo zistenie, že prevencia a podporná liečba covidu-19 účinne funguje a že sme ho celá rodina prežili v zdraví, hoc sme sa nevyhli ani covidovému ochoreniu. Prekvapil necitlivou polarizáciou spoločnosti zo strany politických elít, v súvislosti očkovaní – neočkovaní, čo považujem za absolútne trestuhodné.

Poučil, že najdôležitejšie je si zachovať zdravý rozum a psychickú pohodu. Nadobudol som hlavne poznanie, že „len informovaní ľudia dokážu chrániť seba aj svoju rodinu“, ale informácie získavané len z mienkotvorných médií na Slovensku nie sú práve tou najsprávnejšou cestou poznania. Poznanie pravdy si vyžaduje omnoho viac skúmania a zvedavosti.

Je to naozaj zvláštna doba, kedy vraj prežijú tí šťastnejší. Preto sa usmievajme a buďme šťastní. Len takto to pľuhavstvo porazíme. Nevraživosťou a osočovaním ho len živíme.

Janka Antalcová, Bobrov

Rok 2021 bol pre mňa veľmi náročný a zároveň veľmi radostný. V rodine sme mali dve svadby a ešte sme stihli privítať najmladšieho člena rodiny – naše vnúčatko a na ďalšie sa tešíme budúci rok. Napriek ťažkej dobe sme sa snažili byť pozitívne naladení a nestrácať radosť a lásku. Prajeme všetkým veľa zdravia, lásky a pokoja.

Katka Ružbacká, Nižná

Rok 2021 bol pre mňa pekný, náročný, ale aj smutný. Poučenie z tohto roku mám, že môžeme stratiť niekoho, koho máme radi. Teraz v decembri odišiel do večnosti náš ocko. Teší ma, že mám pri sebe svoju rodinu a priateľov, na ktorých mi najviac záleží a stoja vždy pri mne, keď to potrebujem. A celý život je jedno veľké prekvapenie – takže čo nám život prinesie, to musíme prijať.

Marta Suroviaková, Dlhá na Oravou

Rok 2021 ma prekvapil mojou chorobou. Zdravá, bez pridružených ochorení, som skončila na UPV v nemocnici s covidom-19 s takým ťažkým priebehom, že som mohla zomrieť.

Potešil tým, že som to prežila a rýchlo som sa dala do poriadku po zdravotnej stránke, a poučil, že zdravie, rodina a dobrí priatelia sú to najcennejšie, čo človek v živote má a na čom by mu malo záležať. Ostatné veci sú len pridaná hodnota, ktorá stráca význam, keď jedna z dôležitých vecí nefunguje.

Janka Nováková, Nižná

V súkromnom živote ma potešilo, že sa nám po veľmi dlhom čase podarilo kúpiť väčší byt. Prekvapilo, že sa opäť vrátil covid-19, a to zase v inej mutácii, vôbec nevidno svetlo na konci tunela. Čaká nás veľké zvyšovanie cien, energií, tovaru, ľudia musia viacej rozmýšľať a pozerať, čo si dovolia kúpiť, kde môžu cestovať, koľko môžu míňať.

Mária Siteková, Zemianska Dedina

Tento rok ma potešil tým, že sa syn oženil a čakáme vnúčatko.

Tomáš Kordiak, Tvrdošín

Rok 2021 začal krásne; začiatkom januára som sa dozvedel, že sa stanem otcom, čo má nakoplo k túžbe postaviť si vlastný domček pre svoju rodinu. V marci som sa dozvedel, že to bude vysnívaný syn Leo. Ako čas plynul, v lete sme začali s výstavbou nášho domčeka a koncom augusta sa nám život zmenil k lepšiemu. Narodil sa nám syn Leo. A teraz sa tešíme, ako ideme stráviť prvé spoločne Vianoce s naším synčekom.