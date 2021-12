Čím Oravcov potešil, prekvapil a poučil športový rok 2021? (3. časť)

Už druhý rok po sebe si prechádza šport ťažkým obdobím. I napriek tomu dosiahli veľa prekrásnych úspechov. Sme na nich patrične hrdí.

V roku 2021 výrazne zasiahla do športového života pandémia. Rušilo sa jedno podujatie za druhým. Ako-tak fungovali iba profesionáli. Amatérski športovci trénovali v rámci svojich možností a naplno sa mohli súťažne vyžiť asi len päť mesiacov od júna do októbra. Je to veľmi málo, keďže je to menšia polovica roka.

Tibor Bednár, stolnotenista a tréner (Nižná)

Asi ako väčšinu ľudí, najviac ma prekvapilo zatváranie športovísk a takmer všetkých súťaží. Dúfam, že sa to čo najskôr zmení, lebo doslovne sa ničí šport na Slovensku, z čoho sa ešte budeme dlho spamätávať.

Potešili ma výsledky s reprezentáciou na medzinárodných turnajoch, i keď ich veľa nebolo. Taktiež nás v Nižnej veľmi potešilo historické tretie miesto na Slovensku, ktoré pre náš klub veľa znamená. Človek sa učí celý život, ale poučil som sa, že zdravie a budúcnosť rodiny je to najdôležitejšie, a preto treba v tejto zlej dobe dávať pozor a vedieť sa pripraviť na náročnejšie situácie.

Samuel Zahradník, hokejista (Bobrov)

Určite má potešil novými výzvami, doprial mi ich veľmi veľa. Tá posledná ma najviac prekvapila. Prišla ku koncu roka a momentálne trávim čas v nádhernom francúzskom mestečku Briançon. Naučil som sa, že nikde nedostanete nič zadarmo a všetko si musí človek vydrieť sám.

Michal Tuka, horský beh (Nižná)

Končiaci rok 2021 ma vďaka Božiemu požehnaniu potešil pevným zdravým, rastúcou výkonnosťou, spoluprácou s Poliakom Andrzejom Dlugoszom a taktiež zmluvou s jednou firmou pre nasledujúci rok. Prekvapilo ma, že aj napriek blbej situácii sa uskutočnilo množstvo pretekov. Poučil ma hlavne v tréningu, o pár zmien bude ten nasledujúci zas inakší.

Tomáš Chovanec, vzpieranie (Dolný Kubín)

Ako predseda Slovenského zväzu vzpierania som sa najviac potešil z toho, že za tak krátky čas, čo spustili na Slovensku amatérsky šport, sa stihlo zorganizovať pomerne dosť podujatí.

Prekvapila ma úroveň vzpieračov, hlavne mladých. Aj napriek skoro polročnému výpadku robili solídne výkony. Veľmi ma prekvapili štyri národné rekordy Filipa Pagáčika. A všeobecne ma potešilo, že na RTVS odvysielali konečne viac menších športov. Môžem spomenúť teraz florbal, ale aj hádzanú, zachytil som aj vodné polo.

Poučil som sa v tom, že v riadení nejde nič, ako si naplánuješ, vždy treba mať plán B a pár ľudí, ktorí ti vždy pomôžu.

Jarmila Kakusová, beh (Zákamenné)

Rok 2021 bol náročný pre všetkých a po každej stránke. Naučil ma najmä hlbšej pokore a viac si vážiť moje fyzické aj psychické zdravie. Veľmi ma potešilo každé jedno športové podujatie, ktoré nám bolo dopriate, keď sme sa mohli stretnúť a porozprávať s priateľmi, pretože aj o tom je šport.

Martin Rusina, beh (Námestovo)

Začiatok roku 2021 bol značne covidový, no veril som, že situácia sa zlepší. Prišlo leto a mňa strašne potešilo, že sa Slovensko športovo rozbehlo a hlavne naša Oravská bežecká liga (OBL). Musím povedať, že som si sezónu užil. Mám rád leto, teplo a tú pohodu. Hodne ma tento rok prekvapila výkonnosť bežcov, čo sa zúčastňujú na OBL. Mal som čo robiť, aby som si udržal dobré výsledky.

Celkovo rok 2021 je pre mňa osobne výkonnostným sklamaním. Verím a urobím všetko pre to, aby som tieto sklamania pretavil ako poučenie do nového roku. Cieľ na budúci rok je jasný. Bude to chcieť disciplínu, ale hlavne pokoru a vytrvalosť.

Tomáš Ferenčík, športový redaktor

Šport nie je pre mňa iba práca, ale aj veľká vášeň a záľuba. Viem, aká je to ťažká drina a koľko odriekania a úsilia je za jednou medailou alebo výsledkom.

Rok 2021 bol pre mňa veľmi výnimočný a bude ešte dlho pamätný. Neveril som, že je vo mne taká sila a vytrvalosť. Dokázal som zabehnúť prvý maratón (42 kilometrov), a to hneď ten najstarší v Európe v Košiciach. Veľkú športovú skúšku som zvládol výborne. Strhla ma elektrizujúca atmosféra a bežci na trati. V cieli som iba s úžasom sledoval svoj výsledný čas. Pri premiére sa mi ho podarilo stlačiť pod tri a pol hodiny.

Môj životný výkon mi dal nádej, že sa oplatí na sebe ďalej pracovať a posúvať svoje limity. Vyskúšal som raz a zamiloval navždy.

Verím, že športový život sa v roku 2022 vráti do normálnych koľají. Už bolo dosť tých negatívnych správ o rušení podujatí a zatváraní športovísk. Trpí celý šport a hlavne ten amatérsky a deti.

Chcem veriť, že už čoskoro sa stretneme spolu na podujatiach a budeme spoločne v zdraví zdieľať tie prekrásne športové pocity.