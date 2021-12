Čím Oravcov potešil, prekvapil a poučil športový rok 2021? (2. časť)

Už druhý rok po sebe si prechádza šport ťažkým obdobím. I napriek tomu dosiahli veľa prekrásnych úspechov. Sme na nich patrične hrdí.

V roku 2021 výrazne zasiahla do športového života pandémia. Rušilo sa jedno podujatie za druhým. Ako-tak fungovali iba profesionáli. Amatérski športovci trénovali v rámci svojich možností a naplno sa mohli súťažne vyžiť asi len päť mesiacov od júna do októbra. Je to veľmi málo, keďže je to menšia polovica roka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čím Oravcov potešil, prekvapil a poučil športový rok 2021? (1. časť) Čítajte

Filip Revaj, beh (Rabča)

Môj športový rok 2021 má potešil v tom, že aj po vážnom zranení som sa dokázal dostať ešte do formy. Hlavne vďaka trénerovi som absolvoval pár pretekov a opäť som obhájil titul majstra Slovenska.

Tento rok ma najviac prekvapilo moje zranenie, ktoré ma zaskočilo pred tými najdôležitejšími pretekami. Tým pádom som celé toto obdobie presedel doma, chodil na rehabilitácie a snažil sa aspoň na koniec sezóny úspešne pripraviť. Poučil ma v tom, že sa musím toho ešte veľa učiť, aby som to vo svojej atletickej kariére dotiahol ďaleko.

Článok pokračuje pod video reklamou

Michal Holub, triatlonista (Dolný Kubín)

Potešilo ma, že aj v tomto roku sa mi podarilo posúvať moju výkonnosť stále vyššie. Až na pár maličkostí mi vyšlo všetko, čo som si predsavzal. Veľmi ma potešilo, že naša sezóna prebehla prakticky bez obmedzení vzhľadom na pandemickú situáciu a verím, že v novom roku to bude už len lepšie tak pre náš, ako aj pre ostatné športy.

Už som v živote videl veľa a ťažko ma niečo prekvapí. Snáď ma prekvapil len postoj ľudí z najvyšších miest k športu ako takému. Myslel som, že každému len málo uvedomelému človeku musí byť jasné, aký je dôležitý šport detí a mládeže tak z krátkodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska. Ak si odmyslím šport profesionálov, tak deti prakticky dva roky aktívne nešportujú, alebo len vo veľmi v obmedzenom režime. Ako tréner a učiteľ telesnej výchovy vidím prakticky okamžitý dopad na mládež. Bohužiaľ, ten dlhodobý bude ešte horší. Prekvapilo ma, že si toto kompetentní neuvedomujú.

Bohužiaľ, záver môjho športového roka bol poznačený vážnym pádom počas tréningu na bicykli. Hospitalizácia a dlhá rehabilitácia dajú človeku možnosť zamyslieť sa nad tým, ako rýchlo sú svetské veci prchavé a ako sa môže život v sekunde otočiť o 180 stupňov. Moje hodnoty sa iste posunuli trocha iným smerom.

Ladislav Frolek, cyklistika (Nižná)

Športový rok 2021 ma potešil v tom, že sezóna vyzerala skoro ako pred covidom. Organizátori sa snažili urobiť čo najviac pretekov s čo najlepším zabezpečením s ohľadom na pandemické obmedzenia. Také moje najväčšie prekvapenie bol štart na Okolo Slovenska, keďže som v kategórii muži Elite iba prvý rok a nemal som ešte také skúsenosti ako iní cyklisti z tímu. Nazval by som to milým prekvapením.

Asi také najväčšie poučenie, že sa nemám zamerať iba na trénovanie, ale aj na iné stránky. Tie mi pomôžu, aby som sa zlepšil ako pretekár i osoba. Musím si viac užívať aj pretekanie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hokejisti na Orave nepoznali prekážky. Prvé buly sa hodilo pred viac ako 35 rokmi Čítajte

Lucia Vlčáková, beh (Veličná)

Poučil ma v tom, že aj keď deň pred maratónom odovzdám svoje označené fľašky s gélom organizátorom, tak si ich počas maratónu nemusím nájsť na mojom občerstvovacom stolíku. Aj napriek tomu, čo sa mi stalo počas maratónu v máji, dokázala som ho dobehnúť v osobnom rekorde, najlepšom slovenskom výkone roka a dokonca aj na medzičase na polmaratóne. Neviem si ani len predstaviť, ako by to dopadlo bez komplikácií. Snáď to za pár mesiacov zistím.

Prekvapilo ma, že aj z nenápadného a bežného pobolievania svalu sa môže stať zranenie, ktoré má nielen vyradilo na vyše dva mesiace, ale prekazilo mi aj štart na maratóne v decembri.

Tomáš Tohol, BMX freestyle (Námestovo)

Tak určite ma prekvapil a potešil veľa vecami. Vyhral som Slovenský pohár v najvyššej možnej kategórii a takisto aj majstrovstvá Slovenska. Dostal som sa na majstrovstvá sveta v Barcelone, čo ma veľa naučilo. Videl som všetky moje vzory a určite sa teším na viac takýchto skúsenosti budúci rok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Už si iba s úsmevom spomína, ako si varili po zápase a spávali na izbe dvanásti Čítajte

Zuzana Remeňová, biatlon (Hruštín)

Športový rok 2021 ma jednoznačne potešil pretekaním vo Svetovom pohári spolu so sestrou v biatlone. Poučil v taktike počas pretekov a určite má prekvapilo, koľko ľudí nám fandí a podporuje nás.