Čím Oravcov potešil, prekvapil a poučil športový rok 2021? (1. časť)

Už druhý rok po sebe si prechádza šport ťažkým obdobím. I napriek tomu dosiahli veľa prekrásnych úspechov. Sme na nich patrične hrdí.

V roku 2021 výrazne zasiahla do športového života pandémia. Rušilo sa jedno podujatie za druhým. Ako-tak fungovali iba profesionáli. Amatérski športovci trénovali v rámci svojich možností a naplno sa mohli súťažne vyžiť asi len päť mesiacov od júna do októbra. Je to veľmi málo, keďže je to menšia polovica roka.

Soňa Stanovská, vodný slalom (Dolný Kubín)

V roku 2021 som sa naučila prijímať prehry, ale zároveň aj výhry. Stala som sa vicemajsterkou Európy do 23 rokov v kategórii K1 a získala som bronzovú medailu na majstrovstvách sveta seniorov v kategórii 3xK1, čo ma nesmierne potešilo. Taktiež som sa naučila lepšie rešpektovať iných a vážiť si aj drobné radosti. Prekvapilo ma správanie niektorých ľudí. Niekedy v dobrom zmysle, niekedy v tom zlom. Každopádne, rok 2021 hodnotím veľmi pozitívne, mala som veľa radosti v športovom, ale aj v osobnom živote.

Kevin Jendroľ, hokej (Námestovo)

Som rád za príležitosť medzi seniormi Banskej Bystrice a za prvé góly v extralige. To mi dalo aj ponaučenie, že keď sa nedarí, netreba sa vzdávať a ďalej makať. Ako športovec som však prekvapený a smutný z rečí politikov. Sľubovali, že keď sa zaočkujeme, budú môcť byť diváci na zápasoch. Teraz je to inak.

Barbora Bajčiová, pretláčanie rukou (Žaškov)

Asi ako každého športovca v tejto pandemickej dobe ma potešilo uvoľňovanie opatrení. Otvorili sa športoviská, fitnescentrá a mohli sme sa opäť pripravovať na súťaže, aby sme čo najlepšie reprezentovali naše Slovensko.

Stále tomu nemôžem uveriť, čo sa mi za posledných pár týždňov podarilo. Behom necelých siedmich týždňov som vyhrala juniorskú a seniorskú kategóriu na majstrovstvách sveta a Európy. Doniesla som domov osem zlatých medailí, čím som prekvapila viacerých neprajníkov a pochybovačov. Niečo neuveriteľné, na čo budem dlho spomínať.

Rok 2021 ma naučil hlavne to, že ak človek v niečo verí a ide si tvrdo za tým, získa to a stane sa nezastaviteľným. Za všetkým je viera vo svoje schopnosti, tvrdohlavosť, disciplína, pokora a rešpekt.

Mária Remeňová, biatlon (Hruštín)

Rok 2021 ma potešil tým, že aj napriek pádom som sa vždy dokázala postaviť a ísť ďalej. Prekvapil ma tým, že fanúšikovia na Orave mi držia silno palce. Poučil – nerobiť stále dookola tie isté chyby, ale poučiť sa z nich.

Michal Kabáč, hokejista (Liesek)

Mám radosť z toho, že ani počas pandémie sa nezastavila najvyššia hokejová súťaž. Mohlo sa hrať ďalej, aj keď bez divákov. Nie som nadšený toho, kde sa momentálne Banská Bystrica nachádza v tabuľke. Bohužiaľ, je to nemilé prekvapenie. Verím, že čo najskôr poskočíme vyššie.

Ťažko vybrať jednu situáciu, z ktorej som sa poučil. Pri každej príležitosti sa snažím nájsť spôsob, ako to v budúcnosti spraviť lepšie a vziať si z toho ponaučenie.

Mário Košút, beh a triatlon (Vavrečka)

Keďže sa rok 2021 stále niesol pod rúškom koronavírusu, tak ma prekvapilo, že som absolvoval rôzne preteky. Ani som s nimi v kalendári nerátal.

Môj športový rok delím na obdobie pred a po svadbe. Prvá polka roka išla so mnou dole vodou. Nešlo mi to. Po svadbe sa všetko otočilo a podarili sa mi životné úspechy. Zabehol som osobné maximum na 3-tisíc metrov (9:11 min) a polmaratón v Košiciach za 1:13:50 h. Takže v konečnom dôsledku to bol dobrý rok. Som poučený, skúsenejší, múdrejší a môžem sa posunúť k lepšiemu.

Roland Galčík, futbalista (Klin)

Potešilo ma, že moje mužstvo, Podbrezová, zimuje na prvom mieste druhej ligy. Takisto ma teší, že patrím k najproduktívnejším hráčom súťaže. Zo začiatku to nevyzeralo ružovo. Nedarilo sa nám a dostávali sme veľa gólov. No neskôr sa mužstvo dostalo na vlnu bez prehry. Takže v tomto smere som sa poučil asi najviac, že človek musí byť trpezlivý a veriť v to, čo robí.