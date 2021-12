Pokochajte sa dielkami, ktorými deti spestrili najkrajšie sviatky v roku čitateľom MY Oravských novín.

Šéfredaktorka MY Orava

ORAVA. Nakreslite nám Vianoce - to sú kresby, maľby, koláže, handmade dielka, básničky a príbehy detí, ktoré poslali pred Vianocami do MY Oravských novín, aby spríjemnili najkrajšie sviatky v roku čitateľom novín aj webu myorava.sme.sk. Za všetky dielka veľmi pekne ďakujeme.

Vianočný kalendár