Doprial si predčasný vianočný darček

Prvý zahraničný klub si Oravčan pochvaľuje.

Hokejový útočník Samuel Zahradník už nie je od 1. decembra hráčom prvoligovej Žiliny. Slovenské klziská vymenil za zahraničné. Stal sa hráčom francúzskeho klubu Briancon.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nový šéf vodného slalomu: Je hanba, v akom stave sú lodenice Čítajte

„Hľadal som si nový angažmán, lebo v Žiline to nebolo podľa mojich predstav,“ hovorí 22-ročný odchovanec dolnokubínskeho hokeja. „Prišla táto ponuka a so Žilinou sme sa dohodli na rozviazaní kontraktu. Chcel som vyskúšať niečo nové a vidieť, ako to funguje so športom v iných zahraničných krajinách.“ Zdá sa, že našiel, čo hľadal. V novom pôsobisku je zatiaľ veľmi spokojný. „Bývam na byte s jedným Lotyšom. Máme nádherný výhľad na Alpy a na starobylé mestečko. Je tu naozaj nádherne.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Rodák z Bobrova sa už stihol zoznámiť aj s najvyššou francúzskou ligou. V prvých dvoch zápasoch v novom klube si pripísal už aj jednu asistenciu. „Ťažšie sa zvyká na zápasové tempo, lebo som vo výške 1 350 nad morom. Liga sa mi však páči. Je rýchla a tvrdá a už sa teším, kedy si zahrám proti top mužstvám.“

Francúzska liga sa hrá ešte 22. decembra. Potom je šesťdňová prestávka. Samuel Zahradník ju využije, aby vycestoval domov za rodinou. „Letím domov na tri dni, čiže Vianoce strávim v kruhu najbližších.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prezident námestovského futbalu: Mesto ešte nie je pripravené na profesionálny šport Čítajte

Oravský hokejista odohral v slovenskej extralige už 52 zápasov. Debutoval v sezóne 2018/2019 v drese slovenskej dvadsiatky pod trénerom Ernestom Bokrošom. Ďalší štart si pripísal za Liptovský Mikuláš proti Košiciam. Gólový účet si otvoril počas pôsobenia v Nových Zámkoch a stál za to. Vo víťaznom nájazde proti Zvolenu napodobnil švédsku hokejovú legendu Petra Forsberga. „Niektorí hráči vraveli, že také niečo ešte nevideli. O to viac si užívali, že to bol môj prvý gól. Patrične mi to vyúčtovali do tímovej kasy,“ povedal nám vtedy v rozhovore.

Súvisiaci článok