Na Štedrý večer sa kedysi niesol spev celou Nižnou

V dedine žije viac ako deväťdesiat rokov. Na to, aké bývali Vianoce, zaspomínala nižnianska rodáčka so svojou najstaršou dcérou.

NIŽNÁ.„Keď som bola malá, vyhoreli sme,“ spomína 91-ročná Terézia Kavuliaková, ktorá sa v Nižnej narodila a aj v nej po celý čas žije. „Mala som osem rokov, keď zhorela polovica dediny. Stalo sa to v marci, no po tej jari boli Vianoce iné. Bolo nás vyše päť detí a peňazí nebolo.“

Nešťastnú rodinu prichýlil strýko. V jeho dome bývali naraz tri rodiny. Jedna v prednej, jedna v zadnej izbe a on so svojou rodinou v kuchyni. Malá Terezka sa presťahovala do nového domu v lete, presnejšie do pivnice, ktorá jediná bola v tom čase postavená. Na Vianoce už boli vo svojom, no veľmi chudobní.