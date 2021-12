Režisér Tomáš Jančo: Keď slušní budú ticho, neslušní vyhrali

Robí na Pumpe a Hornej Dolnej. Exkluzívny rozhovor s režisérom, scenáristom a producentom Tomášom Jančom.

DOLNÝ KUBÍN. Ako mladé ucho sníval na sklápacej stoličke v sále mestského kultúrneho domu o tom, že raz napíše vlastný príbeh o Atlantíde. Dnes má na konte väčšinu najsledovanejších tuzemských seriálov. Tomás Jančo je jedným z najúspešnejších slovenských režisérov a scenáristov súčasnosti. Jeho prvotiny vznikli, tak ako on, na Orave.

“ Aj keď ma vždy bavilo predstierať, hrať a robiť srandičky, prišiel som na to, že rozprávať príbehy ma baví viac. „ Tomáš Jančo

Dolný Kubín bol dejiskom vášho príchodu na svet, prevažnej časti detstva, puberty a čerstvej dospelosti. Čas vás z mesta odvial. Kam?

Usadil som sa v dedine neďaleko Bratislavy. Som hrdý, že pochádzam z Oravy, doteraz tu nemám trvalé ani prechodné bydlisko. Stále som Kubínčan. So všetkými úradnými záležitosťami mám tým pádom problémy. Aspoň prechodné bydlisko by som si asi mal zmeniť, no zatiaľ odolávam tlaku okolia. Komplikuje mi to život, ale no a čo. Som lokálpatriot.