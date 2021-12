Nový šéf vodného slalomu: Je hanba, v akom stave sú lodenice

Najúspešnejší olympijský šport na Slovensku vedie od novembra Oravčan.

DOLNÝ KUBÍN. Vodný slalom sa stal v ére samostatnej Slovenskej republiky najúspešnejším olympijským športom. Fanúšikovia si už zvykli každé štyri roky na medailu z divokej vody. Celkovo už vodnoslalomári priniesli 15 cenných kovov, až osem malo zlatý lesk.

Šéfovať tak úspešnému športu nie je vôbec jednoduché. Od 15. novembra nesie takú ťarchu na pleciach Dolnokubínčan Martin Stanovský, ktorého si zvolili delegáti za predsedu sekcie divokých vôd. Bude to len na tri roky, do olympiády v Paríže 2024. Tá predošlá v Tokiu sa totiž o jeden rok posunula.

Martin Stanovský má dlhoročné skúsenosti s vodným slalomom. Ako funkcionár pracuje už viac ako 20 rokov. Bol členom viacerých komisií. S novým šéfom sekcie divokých vôd na Slovensku sme sa porozprávali.

Voľby boli veľmi tesné. Nad Petrom Šoškom ste vyhrali len o dva hlasy. Poriadne ste si vydýchli?

Vyzerá to ako tesné víťazstvo, no na počet klubov je to väčší rozdiel. Také kluby ako Liptovský Mikuláš a Bratislava majú štyri hlasy, menšie po jednom alebo maximálne dva. Za mňa hlasovalo osem klubov, za súpera tri.

Ako kandidát som si obišiel všetky kluby na Slovensku. Debatovali sme a hovoril som s nimi o mojej predstave. V tajných voľbách však nikdy neviete, ako to dopadne. Chvalabohu, vyšlo to, bol to dosť namáhavý deň. Cítil som radosť, že tá snaha nevyšla nazmar. Na druhej strane, je to hneď záväzok. Musíte sa postaviť do čela a riešiť veľa vecí. Denne mám veľmi veľa telefonátov.

