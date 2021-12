V Írsku bežala medzi elitou aj Oravčanka

Pred dvomi rokmi dosiahla najlepšie slovenské umiestnenie ako juniorka.

DUBLIN Posledným atletickým vrcholom roka boli 27. majstrovstvá Európy v krose v írskom Dubline. Na štarte sa už tradične stretla veľmi silná konkurencia. Krosy behajú všetci od osemstovkárov po maratóncov.

Druhý európsky šampionát absolvovala Dolnkubínčanka Líza Hazuchová. Premiéru zažila pred dvomi rokmi v Lisabone ako 17-ročná. V súťaži junioriek obsadila na štvorkilometrovej trati z 93 pretekárok 41. miesto, čím sa jej podarilo zlepšiť dovtedy najlepšie slovenské umiestnenie na krosových majstrovstvách Európy medzi juniorkami.

Tréner majsterky sveta: Je to mravčia práca, ktorá sa vyplatila

Do Írska priletela oravská bežkyňa priamo z Ameriky, kde začala študovať na Kalifornskej baptistickej univerzite (California Baptist University/CBU) v meste Riverside. Stihla sa tam zúčastniť už aj niektorých zámorských krosov. Na univerzitnom šampionáte konferencie Western Athletic Conference (WAC) skončila Líza v pretekoch žien na 6 kilometrov v konkurencii 100 bežkýň na výbornom 7. mieste.

„Odvtedy už nesúťažila, pripravovala sa na dublinské preteky. V Amerike trénovala spočiatku úplne inak ako doma, nabehala podstatne viac kilometrov. V poslednom období však už zapracovala aj na rýchlosti a som zvedavý, do akého výsledku to pretaví na šampionáte,“ povedal pred pretekami tréner Marek Vojník, ktorý Hazuchovú trénoval pred odchodom do USA a sprevádzal ju aj na majstrovstvách Európy.

Vnučka úspešného maratónca Jána Hazuchu však nezopakovala tak skvelý výsledok ako pred dvomi rokmi. V Dubline dobehla v druhej polovici štartového poľa na 76. mieste (14:54 min). „Neviem, čo sa stalo. Bežala som naplno až do konca, ale to je asi moja aktuálna výkonnosť. Verím, že už to bude len lepšie. Motiváciu trénovať mám veľkú, idem ďalej trénovať. Jednoducho, teraz to nevyšlo,“ povedala Líza Hazuchová pre Slovenský atletický zväz.

Zlato v jej kategórii získala Britka Megan Keithová časom 13:41 min.

JUNIORKY (4 km, 99 účastníčok): 1. Keithová (V. Brit.) 13:41,... 67. Michaličková 14:46, 76. Hazuchová (obe SR) 14:54.

