Zlodej ukradol frézu priamo pred kamerou

Polícia kamerový záznam zverejnila, ľudia páchateľa spoznali.

Zlodej nakladá frézu do auta. (Zdroj: Polícia)

NÁMESTOVO. Na Mikuláša, 6. decembra, sa rozhodol zlodej ukradnúť snežnú frézu spred predajne v Námestove.

Ráno o trištvrte na päť prišiel na menšom tmavom aute Suzuki bez evidenčných čísiel na Hviezdoslavovu ulicu. Zobral frézu, chvíľu sa potrápil, kým ju naložil, no pre veľkosť musel nechať otvorené dvere. Potom odišiel. Krádež nasnímala kamera.

Článok pokračuje pod video reklamou

Polícia video zverejnila na facebooku a požiadal ľudí o pomoc. Video sa okamžite začalo šíriť medzi ľuďmi a do niekoľkých hodín bol páchateľ odhalený.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Chytili muža, čo prerezal pneumatiky na aute Čítajte

„Volalo mi minimálne desať ľudí, že ho poznajú,“ povedal dnes majiteľ obchodu, spred ktorého fréza zmizla. „Zlodej, sa to dozvedel tiež, včera večer prišiel a vrátil ju. Narobil si veľkú hanbu a to pritom tá fréza nebola nová, mali sme ju tam odloženú na servis. Nešiel okolo náhodou, plánoval to. Ale ďakujem všetkým, ktorí pomohli páchateľa odhaliť.“