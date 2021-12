Tréner majsterky sveta: Je to mravčia práca, ktorá sa vyplatila

V Rumunski si oravskí športovci plnili sny. Za stolmi nielen súťažili, ale aj plakali.

RUMUNSKO. Svetový šampionát v pretláčaní rukou sa po niekoľkých neúspešných pokusoch nakoniec dočkal. Podujatie sa podarilo zorganizovať v rumunskej Bukurešti. Medzi svetovou špičkou mali zastúpenie aj členovia z KASprof-security bul team Orava a veruže zamiešali karty. Bilanciou štyri zlaté medaily a jeden bronz, o ktoré sa postarali Barbora Bajčiová a Ema Miterková, začali prepisovať históriu nielen oravského, ale aj slovenského armwrestlingu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Posledný tím druhej ligy angažoval trénera so stážou v Reale Madrid Čítajte

Dvakrát finále proti úradujúcej majsterke sveta

Talentovaná pretekárka Barbora Bajčiová zo Žaškova sa za stôl postavila v juniorskej aj seniorskej kategórii. Juniorské boli tento rok veľmi zaujímavé.

Objavili sa nové talenty, dokonca nechýbali ani hviezdy sociálnych sietí. Barbora silovo aj technicky položila svoje súperky rad radom. „Juniorskej kategórie som sa až tak neobávala,“ hovorí, „získala som svoj šiesty a siedmy titul majsterky sveta, za ktoré ďakujem mojim trénerom Petrovi Kasanovi a Gabrielovi Harčarikovi a v neposlednom rade môjmu bývalému telocvikárovi Danielovi Skálovi.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Medzi seniormi sa stretla Barbora Bajčiová s konkurenciou z Lotyšska, Ruska, Turecka a Kazachstanu. Prvý zápas mala s Lotyškou Zannou Cingule (majsterka sveta 2010), ktorý zvládla a veľmi ju to nakoplo. Neskôr prišli dva, tri zápasy a už súperila na stole s úradujúcou majsterkou sveta Madinou Kairovou z Ruska. „Už pri úchope som cítila, že je všetko, ako má byť. Cítila som sa dobre, držalo mi zápästie, nepanikárila som. Rozhodca odštartoval zápas, ktorý som vyhrala. Rozplakala som sa, nechcela som tomu veriť, porazila som majsterku sveta, pomerne jednoducho.“ Madina si však vynútila odvetu. Obe súperky sa stretli ešte vo finále na ľavú ruku. „Tento zápas som vyhrala na dva fauly s prebytkom sily.“ Ďalší deň nám na pravú ruku pribudla pretekárka z Kostariky. „Vedela som že aby som zopakovala včerajší výsledok, musím vyhrať aspoň tri zápasy,“ povedala Barbora Bajčiová, ktorá prvý zápas vyhrala na fauly, druhý jasným spôsobom nad Zannou a tretí zvládla s Antaninou Lysanskayou z Kazachstanu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na druhú ligu sú krásne spomienky, nad návratom zatiaľ neuvažujú Čítajte

„Vôbec som si neuvedomovala, že som všetky vyhrala. Vedela som len, že vo finále musím zopakovať, čo mám natrénované.“ Rodáčka zo Žaškova si stále nedokázala uvedomiť, čo sa za svetovým stolíkom deje a že práve prepisuje históriu slovenského armwrestlingu. „Pred finálovým zápasom ma prišli podporiť kamaráti z Chorvátska, Ruska a ďalší. Keď som počula v hale skandovať moje meno, chcelo sa mi plakať.“ Vo finále sa stretla znovu s Madinou Kairovou. „Rozhodcovský úchop, vyšmyknutie, páska. Opakovaný zápas, rozhodcovský úchop, páska, štart a ja som vyhrala. Rozplakala som sa. Rozhodca z Chorvátska mi šepkal, že som vyhrala. Ja som tomu nechcela veriť. Sedela som na kraji pódia a plakala som.“

Talent objavil bývalý slovenský reprezentant

Obrovský mladý talent zo Žaškova objavil bývalý pretekár a súčasný tréner armwrestlingu Peter Kasan, ktorý si vychutnával spolu s Barborou pocit víťazstva. „Je to krásny pocit. Sám viem ako bývalý reprezentant Slovenska, koľko námahy človek musí vynaložiť, aby sa stal majstrom. Je to tvrdá práca a človek musí mať šťastie na ľudí okolo seba. Musí mať cieľ a tvrdo si za nim ísť, napriek všetkým prekážkam, ktoré život prináša.“ Barboru stretol na jednom reprezentačnom sústredení. Na to, aby sa vtedy začínajúca pretekárka armwrestlingu mohla sústredenia zúčastniť, musela skoro ráno vstať a niekoľkokrát prestupovať na autobuse. Aj napriek komplikáciám hľadala cestu, ako sa tam dostať a vyskúšať si postaviť sa za pretekársky stôl súťažne. „Po sústredení prišla za mnou, či ju zoberiem domov do Žaškova. A keďže moja manželka je z rovnakej obce, tak sme zrazu mali veľa spoločného a naše cesty sa spojili. V Barbore som od začiatku videl veľký talent, ale hlavne jej chuť vyhrávať a tvrdo pracovať. Postupne sme sa začali pripravovať na slovenské poháre, majstrovstvá Slovenska, medzinárodné a svetové súťaže. Je to mravčia práca, ktorá sa vyplatila, a dnes sa tešíme zo štyroch zlatých medailí z majstrovstiev sveta,“ uzavrel Kasan.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok To sa podarí iba zriedka. Osem zlatých za necelých šesť týždňov Čítajte

Úspešní zverenci motivujú aj trénera

Cenný kov vybojovala medzi svetovou konkurenciou aj ďalšia členka KASprof-security bul team Orava, Ema Miterková. Bronz si odniesla v juniorskej kategórii do 18 rokov do 50 kg. „Bola to neskutočná radosť. Nikdy by sa mi ani nesnívalo o tom, že by som mohla získať medailu na tak náročnom šampionáte, avšak podarilo sa mi to a veľmi som za to vďačná,“ povedala.

Veľký úspech vlastných zverencov často vráti bývalým športovcom chuť opäť súťažiť. Je to prípad Petra Kasana? „Tým, že každý týždeň pravidelne trénujeme, som nepriamo nútený držať sa vo forme. V roku 2022 to bude presne 20 rokov odvtedy, ako som vyhral svoj prvý pohár v Čimhovej. Je pravda, že mládež, ktorú trénujem, ma motivuje a určite ma ešte uvidíte za súťažným stolom. Možno už na budúci rok na majstrovstvách Slovenska, ktoré budem organizovať na Orave.“

Výsledky klubu KASprof Securiy bul team Orava na MS

Tobias Roman – ľavá ruka 9. miesto, pravá ruka 9. miesto

Ema Miterková – ľavá ruka 6. miesto, pravá ruka 3. miesto

Miroslav Pavčo – ľavá ruka 9. miesto, pravá ruka 8. miesto

Natália Richterová – ľavá ruka 9. miesto, pravá ruka 8. miesto

Stanislav Richter – ľavá ruka 12. miesto, pravá ruka 10. miesto

Barbora Bajčiová – ľavá ruka 1. miesto, pravá ruka 1. miesto (juniori i dospelí)

Súvisiaci článok