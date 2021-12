Posledný tím druhej ligy angažoval trénera so stážou v Reale Madrid

Prezident klubu sedel s tromi adeptmi na post trénera v Námestove.

Už je známe, že tréner Vladimír Cifranič nebude pokračovať v MŠK Námestovo. Za necelé tri mesiace však zanechal za sebou dobrú prácu. „Bol to v prvom rade veľký profesionál a tréner na úplne inej úrovne ako sme my boli v Námestove zvyknutí. Presne vedel čo chce, ako má robiť a prečo to robí,“ povedal prezident klubu Andrej Stašiniak, ktorý jeho odchod niesol ťažko.

„Sadol mi ako tréner i človek. Stali sme sa kamaráti. Videl futbal tými očami ako ja. Vedeli sme si otvorene o problémoch, ktoré sú a ktoré veci treba zmeniť. Jeho odchod ma vôbec nepotešil. Čakal som, že ostane do konca ročníka.“

Nechcel trénera iba na pol roka

Námestovský klub ostal po odchode bývalého trénera Trenčína na rázcestí dvoch ciest. „Hneď ako sa dozvedel, že tréner končí, oslovil som niekoľko trénerov. Stretli sme sa s tromi," pokračuje prezident klubu.

