Počet úrazov skialpinistov rastie, pribudli aj úmrtia

KUBÍNSKA HOĽA. „Z a posledné dva roky, počas obmedzení kvôli korone, nastal obrovský boom skialpinizmu,“ povedal profesionálny horský záchranár Roman Budiak. „ Mnohí preceňujú svoje sily, nedokúpia si potrebnú výstroj, lopatku, lavínový vysielač, pozrú si video na youtube a myslia si, že sú pripravení. No to je veľký omyl.“

Budiak sa skialpu venuje 25 rokov a predtým, ako vojde do terénu, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo, dôkladne si prezrie štruktúru snehu. Ak sa mu niečo nepozdáva, radšej sa tomu miestu vyhne aj keby to jeho trasu predĺžilo. Počas jazdy nadol dáva veľký pozor na to, čo je pred ním. Snaží sa predvídať.

Nevidela kanál

Viaceré z týchto zásad porušila 32-ročná skialpinistka, ktorá sa zranila tesne pred parkoviskom na Kubínskej holi. Na svahu lyžiarskeho strediska jazdila napriek tomu, že ešte nebolo otvorené.