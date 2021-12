Niekto zapálil mladej rodine auto aj dom

Plamene znemožnili matke s dvoma malými deťmi uniknúť hlavným vchodom, zachránili sa útekom cez zadný. Páchateľa nasnímala kamera.

LOKCA. „Manželka sa prebrala na silnú ranu, išla sa pozrieť, čo sa robí a uvidela vchodové dvere v plameňoch,“ opísal Michal Graňák situáciu, ktorá sa odohrala o tretej v noci v nedeľu 12. decembra. V tom čase nebol doma, záchrana detí ostala na manželke, ktorá okamžite telefonovala manželovým rodičom aj hasičom.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Potom zabalila dvojročného Miška a trojročnú Agátku do paplóna a vybehla s nimi cez kotolňu zadným vchodom na ulicu. Vtedy už pribehol môj otec. Býva približne päť minút chôdze od nás, no teraz to stihol za minútu,“ hovorí Michal Graňák.

Požiar niekto zapálil úmyselne

Nezvyčajnú žiaru a plamene si všimla partia chlapov z Lokce, v tom čase prechádzali autom hlavnou cestou. Zastavili a utekali na pomoc.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Ak šoféri neprestanú ignorovať obmedzenie, hrozia fatálne následky Čítajte

„Niekto zapálil kočík, posunul ho pred dvere, fakľu urobenú z palice a handry hodil aj na auto, ktoré predtým polial horľavinou. Na každom kolese bola naviac fľaša s benzínom. Auto stálo pod oknami izby, v ktorej spali obe deti. Ani si nechcem predstaviť, čo by sa stalo, keby vybuchli,“ hovorí Graňák.