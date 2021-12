Pomôžte postaviť Oliverka na nohy

Florbalisti sa opäť pred Vianocami rozhodli podať pomocnú ruku.

Opäť sú tu Vianoce, no a na Slovensku budú už druhý rok po sebe opäť bez florbalu. Tento rok nás to však neodradí od tradičnej pomoci a napriek tomu, že nám nové opatrenia nedovoľujú odohrať vianočný zápas, aj tak ho venujeme niekomu v núdzi.

Tým niekým je 2-ročné, večne vysmiate slniečko Oliverko Chomo. Syn priateľov klubu Ľubomíra a Zuzky Chomových, pre ktorých sú momentálne tak plytké problémy, ako tie naše s obmedzeniami počas pandémie, tým najmenším problémom.

Oliverko sa totiž narodil s vzácnou chorobou – Hypotóniou ťažkej formy a diastázou na brušku, kvôli čomu ho neposlúchajú svaly a jeho sen, o ktorom ešte nevie – nastúpiť za FBK Nižná – je tak momentálne vo vážnom ohrození. Najviac má ochabnuté brušné, chrbtové svalstvo a nohy a teda ani v pokročilejšom veku stále nie je schopný chodiť, štvornožkovať, či dokonca bez pomocných stoličiek ani sedieť. Okrem toho nerozpráva a zatiaľ len úsmevne „bľaboce“. Pri následných očných vyšetreniach sa prišlo aj na to, že slabšie vidí na ľavé oko a má strabizmus.

Rodičia sa tak musia Oliverkovi venovať na 200% a ako „on sám“ v príbehu na linku nižšie spomína, momentálne maká viac než my. Veď komu by sa chcelo trénovať čo i len každý deň, nie to ešte trojfázovo! Každý, kto si však niekedy zbehol do fitka, či navyše platiu i trénera vie, že takýto špás vôbec nie je lacný, no a on musí ešte absolvovať rôzne, dlhotrvajúce rehabilitačné pobyty ďaleko od domova.

Oliverko má náš veľký obdiv a spolu s vami mu chceme pomôcť doslova postaviť sa na nohy, čo najskôr to bude možné.

My, ako športovci vieme, že odhodlanie a nezlomná vôľa nikdy sa nevzdať sú spolu s poriadnym tréningom to najdôležitejšie – no a ty máš všetko! Nepochybujeme teda, že sa jedného dňa postavíš na nohy a spolu s nami aj pred plné tribúny, kde ako nová hviezda klubu zažiariš aj vďaka tohtoročnej pomoci.

Finančné dary môžete posielať na číslo účtu klubu SK26 0900 0000 0050 7637 1054. Do poznámky napíšte Oli. Vyzbieranú sumu odovzdáme rodinke osobne u nich domka deň pred Vianocami, 23. decembra.

Za každé euro v mene Oliverka ĎAKUJEME.

