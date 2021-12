Námestovo bude hľadať nového kouča

Po vzájomnej dohode odchádza po krátkom čase Vladimír Cifranič.

Presne tri mesiace trvalo trénerské pôsobenie Vladimíra Cifraniča na lavičke druholigového MŠK Námestovo. S prezidentom klubu Andrejom Stašiniakom sa dohodli na vzájomnom ukončení. „Všetko sa pre niečo deje. Osobne ma mrzí, že sme prišli o takéhoto trénera. Námestovo ešte asi nie je pripravené na profesionálny šport. Vladko, v mene celého MŠK ti chcem poďakovať za skvelú prácu, ktorú si v klube odviedol. Nechávaš v nás niečo, čo ťažko nešportovec pochopí. Prajem ti veľa úspechov v novom pôsobisku,“ napísal prezident klubu na sociálnu sieť.

Vladimír Cifranič prišiel na lavičku Námestova 7. septembra. „Nie som kúzelník, ktorý zo dňa na deň všetko zmení. V prvom rade musíme zlepšiť organizáciu hry. Mužstvo dostáva veľa gólov, to by bol prvý čiastkový cieľ a postupne budeme nabaľovať nejakú nadstavbu smerom do ofenzívy. Uvidíme, v akom časovom horizonte to zvládneme. Ide o to, aby sme v prvom rade nedostávali toľko gólov a aby sme boli nebezpeční aj smerom dopredu a dávali viac gólov,“ povedal nám skúsený lodivod po príchode do oravského klubu.

Musíme konštatovať, že tieto ciele sa mu podarilo naplniť. Za tento krátky čas stihol dať mužstvu odvážnejšiu a bojovnejšiu tvár. Futbalisti pod jeho vedením začali hrať aktívnejšie, viac si verili, inkasovali menej gólov a boli nebezpečnejší. Zlepšené výkony však priniesli iba jeden bod proti Trebišovu. Celkovo získalo Námestovo na jeseň dva body a zimuje ako posledné.

Vladimír Cifranič, ktorý viedol Trenčín alebo Podbrezovú, by mal v ďalšej trénerskej kariére pokračovať v Púchove. Tam už v minulosti pôsobil. Gumári sú v druhej lige na 15. priečke.

