Na tento moment sme čakali. Sestry Remeňové sú naše biatlonové hrdinky

Zuzana sa pri premiére ukázala vo veľmi dobre svetle. Stojku zvládla ako najlepšia Slovenka.

Veľký deň, na ktorý tak biatlonové dvojičky Mária a Zuzana Remeňové čakali, prišiel v rakúskom Hochfilzene. Sestry štartovali spoločne vo Svetovom pohári. „Pozdravujeme celú Oravu, najmä Hruštín a držte nám palce,“ pozdravili dievčatá pred štafetou všetkých svojich fanúšikov.

Pre Zuzanu bol 11. december dvojnásobne radostný. Medzi najlepšími biatlonistkami sveta mala premiéru. „Som veľmi vďačná za možnosť štartovať v štafete, v ktorej pobeží Mária i sestry Fialkové. Večer som vôbec nemohla zaspať a ráno som bola skoro hore. Za chvíľu štafeta, priprav sa. Troška som mala stres,“ povedala 21-ročná biatlonistka z Hruštína.

Prvý štart vo Svetovom pohári mala Zuzana Remeňová absolvovať už minulú nedeľu vo Švédsku. Štafeta však pre zlý zdravotný stav viacerých členiek tímu nebežala. „Nie som sklamaná, zdravie je to prvoradé. Je len začiatok sezóny, určite máme ešte čo ukázať. Premiéru budem mať o týždeň v štafete.“

Slovenskú štafetu rozbiehali v Rakúsku sestry Fialkové. Paulína odovzdávala Ivone na 18. priečke. Tej sa podarilo umiestnenie o tri miesta vylepšiť. Mária Remeňová vybiehala na tretí úsek ako pätnásta. Nemala však istotu dokončenia, potrebovala dobre strieľať a nepodľahnúť veľkému tlaku. To napokon zvládla, ale na strelnici zažila infarktové stavy. V ľahu i v stoji musela pod hrozbou trestného dobíjať všetky tri náhradné náboje. Hru nervov zvládla a sestra Zuzana si mohla premiérovo užiť Svetový pohár. Vybiehala na 16. mieste so stratou štyroch minút a 18 sekúnd. Za ňou boli už iba štyri štafety, ostatné už boli stiahnuté.

V prvom kole bežala slušne. Mala trinásty najlepší beh. Na strelnici sa takisto nevyhla dráme. V ľahu dobíjala všetky tri náboje, ale tiež sa vyhla trestnému kolu. Pokračovala ako sedemnásta najlepšia. Pred sebou mala Kazašku, za sebou Číňanku a Bulharku. Stojka vyšla slovenskej reprezentantke o poznanie lepšie. Vybavila ju za 37 sekúnd aj s dvomi dobíjaniami. To bola dnes najlepšia slovenská streľba v stoji. Do posledného kola vyrážala šestnásta a zviedla ešte veľký boj o lepšie umiestnenie. V záverečnom kopci sa dostala cez Číňanku, no tá sa nevzdala. V cieľovej rovinke išli bok po boku a musel rozhodnúť fotofiniš. O trošku zvíťazila súperka. Slovensko skončilo na 16. mieste so stratou piatich minút a štyroch sekúnd.

Zuzana Remeňová sa v premiére vo Svetovom pohári ukázala vo veľmi dobrom svetle. Nezľakla sa, v stoji predviedla najlepšiu streľbu zo Sloveniek a zaujala aj bežecky. „Som rada, že som mohla ukázať čo je vo mne. Finiš ma mrzí, ale budem múdrejšia do budúcna. Určite je tento môj výkon prísľub do budúcnosti.“

