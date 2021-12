Začali platiť nové opatrenia, mali by sme sa nimi riadiť až do januára

Na Vianoce nebudeme môcť navštíviť príbuzných, otvárajú sa lyžiarske strediská, všetky obchody aj fitness centrá, ale len pre očkovaných a tých čo covid prekonali.

ORAVA. Štyri rôzne verzie opatrení, ktoré mali platiť od dnes 10. decembra narobili v spoločnosti rozruch. Definitívnu podobu im dal hlavný hygienik Slovenska.

Prevádzkovatelia aj zamestnanci toho majú dosť

Pre reštaurácie a ďalšie gastro služby sa však nič nemení, ostávajú naďalej zatvorené. Povolený je len okienkový predaj a rozvoz.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V roku 2021 sme boli otvorení len štyri mesiace. Vymaľovali a servisovali sme, čo sme mohli, pripravujeme sa na ďalšiu sezónu, ale je to veľmi náročné,“ povedala Milada Anttalová, manažérka Tília kemp Gäceľ. „Máme tu množstvo tovaru, potravín, ktorým končia záruky. Varíte jedlá a nie ste vizionári. Neviete či si zajtra objedná jedlo 30 alebo 100 ľudí. Stali sme sa malými kúzelníkmi a nielen my, ale všetci, čo v gastre podnikajú.“

Upozornila na problémy so zamestnancami. „Každá reštaurácia stojí a padá na kuchárovi. Bez výborného kuchára sa nezaobídete a takého zohnať je ťažké, preto je dôležité ho udržať aj v tejto ťažkej dobe. Podobne je to so servírkami.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Premiér Eduard Heger príde na očkovanie do Dolného Kubína Čítajte

Počas plnej prevádzky majú v kempe 50 zamestnancov, tých kmeňových sa snažia udržať, no je to ťažké. V gastro sektore je v súčasnosti budúcnosť neistá, ľudia potrebujú mať stabilný príjem. Táto doba im túto istotu neprináša, preto hľadajú uplatnenie inde. Získať ich späť je veľmi náročné.

Čo platí pre očkovaných a vyliečených z Covid-19

otvárajú sa všetky obchody

otvárajú sa základné služby starostlivosti o ľudské telo: kaderníctva, holičstvá, manikúry, pedikúry

bohoslužby pre maximálne 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu

otvárajú sa lyžiarske strediská, fungovať môžu vleky aj lanovky (maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek je 25 percent, iné lanovky a vleky môžu fungovať bez kapacitných obmedzení)

otvárajú sa fitnes centrá pre maximálne 6 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu

autoškoly môžu robiť aj praktické skúšky

Sobáše, krsty a pohreby

Sobáše a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb

výnimku majú pohreby, ktoré sú bez kapacitných obmedzení

Hromadné podujatia

sú zakázané, výnimku majú tie v režime OP do desiatich osôb. Konať sa môžu len v súvislosti s výkonom práce.

Hotely a penzióny

od 25. decembra môžu otvoriť hotely a penzióny

ubytovať sa môžu len ľudia, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19 a tí, ktorí ochorenie prekonali, zároveň sa budú musieť otestovať PCR testom, antigénovým testom alebo samotestom pri príchode do hotela

v hoteloch sa otvoria aj reštaurácie, konzumácia bude možná len s donáškou na izbu

wellness pre ubytovaných hostí

Čo sa zmení pre nezaočkovaných proti Covid-19

obuvi už nebudú zaradené medzi esenciálne obchody

Školy

od pondelka 13. decembra prejdú žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl na dištančné vyučovanie.

Ostatné opatrenia

na prechádzku do prírody bude možné ísť aj mimo okres.

počas sviatkov nebudú návštevy blízkych a priateľov vyňaté zo zákazu vychádzania.

v prípade, že bude v nemocniciach ležať 3 800 ľudí, minister predloží vláde návrh na sprísnenie opatrení. V týchto dňoch sa počet obsadených lôžok pohybuje okolo čísla 3400.

Kto sa považuje za očkovaného či prekonaného Očkovaní: osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou

osoby najmenej 21 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19 s jednodávkovou schémou

osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia Prekonaní: osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami

Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonaného v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.