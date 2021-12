Zohnať pediatra trvalo obci dva roky. A to mala šťastie

Rodičia museli s chorým dieťaťom cestovať za zdravotnou starostlivosťou viac ako štyridsať kilometrov. Od nového roka budú mať pediatra priamo v dedine.

ORAVSKÁ LESNÁ. Ambulanciu pre deti a dorast obec má. Dokonca vo svojom vlastníctve. No nebolo toho, kto by v nej ordinoval. Ani keď starosta núkal priestory vo vynovenom zdravotníckom stredisku, so základným materiálno-technickým vybavením, s čakárňou s televízorom, so skúsenou zdravotnou sestrou, ba aj ubytovanie pre pediatra.

Keď v auguste 2019 nečakane zomrela dovtedajšia detská lekárka Daniela Murínová, začali za ňu hľadať náhradu. Neúspešne. Župný odbor zdravotníctva teda prerozdelil zdravotnú dokumentáciu detí z Oravskej Lesnej medzi viacerých lekárov, prevažne však do Hornooravskej nemocnice v Trstenej. Rodičia museli s chorým dieťaťom cestovať za zdravotnou starostlivosťou viac ako štyridsať kilometrov.