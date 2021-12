Nevidiaci lyžiar z Oravy má v olympijskej sezóne nabitý program

Marek Kubačka strávil posledné týždne na sústredení v kanadskom zimnom stredisku.

Marek Kubačka so svojou navádzačkou Máriou Zaťovičovou v lyžiarskom stredisku Panorama. (Zdroj: archív navádzačky)

Do paralymipjských hier v Pekingu ostáva menej ako sto dní. Už piatu účasť pod piatimi kruhmi zažije zjazdový lyžiar Marek Kubačka z Dolného Kubína. Na vrcholy sezóny sa pripravoval do 4. decembra so slovenskou reprezentáciou paraalpských lyžiarov v kanadskom stredisku Panorama neďaleko Calgary.

Sústredenie v Kanade bolo náhradou za pôvodne plánovanú prípravu v Argentíne, kam mali Slováci letieť v septembri. Argentínska vláda však v dôsledku pandemickej situácie zakázala tréningové kempy zahraničných výprav, a tak si museli Slováci hľadať náhradné riešenie. Medzičasom sa pripravovali na ľadovci v rakúskom Hintertuxe.

Naši zrakovo znevýhodnení športovci majú potom veľmi nabitý program. Z Kanady sa rovno presunú na preteky do Rakúska, ktoré sa budú konať od 7. do 10. decembra. Pred Vianocami ich čaká ešte svetový pohár vo Švajčiarsku. Majstrovstvá sveta sa uskutočnia od 8. do 23. januára 2022 v nórskom Lillehammeri a paralympijské hry v Pekingu štartujú 4. marca. „Čaká nás dlhá cesta, plná pretekov, tréningu, a takisto aj majstrovstvá sveta, ktoré nám minulú sezónu kvôli pandémii preložili. Tak nám držte palce, nech nám lyže kĺžu čo najrýchlejšie a pandémia neprekazí už žiadne preteky,“ uviedla na sociálnej sieti navádzačka Mareka Kubačku Mária Zaťovičová.

Dolnokubínčan je úplne nevidiaci lyžiar. Oslepol ako deväťročný pri opekaní v prírode po výbuchu nádoby od spreja. I napriek hendikepu má obdivuhodnú chuť do života. Pracuje ako masér a dlhé roky už lyžuje. Pri jeho mene svieti už veľa úspechov a medailí. Je majstrom sveta v obrovskom slalome a štartoval už na štyroch paralympiádach – Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014 a Pjongčang 2018. Jeho doterajším maximom je piate miesto z posledných hier.

Veríme, že v Číne si obohatí zbierku aj o medailu z paralympijských hier.