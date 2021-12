Slovenky skončili šieste, s reprezentáciou sa lúčila Denisa Ferenčíková

Tréner Jedlička nie je spokojný s umiestnením.

UPPSALA Slovenské florbalistky aj so štvoricou Tvrdošínčaniek obsadili na majstrovstvách sveta vo Švédsku konečné šieste miesto. V záverečnom vystúpení v súboji o piatu priečku Slovenky podľahli Poľkám 3:4 a nezopakovali svoje maximum z majstrovstiev sveta, ktorým bolo práve piate miesto na domácom šampionáte v roku 2017 v Bratislave.

V jednom z najvyrovnanejších zápasov na MS 2021 v Uppsale Slovenky po prvej tretine viedli gólom Kláry Grossovej 1:0. V druhej tretine Poľky dvoma gólmi otočili na 2:1, ale presné zásahy Denisy Ferenčíkovej a Paulíny Hudákovej v 26. a 32. min opäť znamenali tesný náskok Sloveniek. Malwina Zagorská však ešte do konca druhej časti hry vyrovnala na 2:2 a o víťazstve poľských reprezentantiek rozhodla svojím druhým gólom v zápase Justyna Krzywaková.

Jej pokus z veľkej diaľky prešiel brankárke Jane Dupčákovej pomedzi prsty. O minútu a pol neskôr mala Denisa Ferenčíková veľkú šancu na vyrovnanie, ale nepremenila trestné strieľanie. Zmenu v skóre nepriniesla ani záverečná slovenská hra bez brankárky. Práve Ferenčíková, ktorá na MS vo Švédsku nastrieľala päť gólov, sa v zápase proti Poľkám lúčila s reprezentačnou kariérou.

“Prvá tretina nebola z našej strany zlá. O našej prehre výraznou mierou rozhodol úvod druhej tretiny, keď druhá päťka inkasovala dva rýchle góly po úplne nezmyselných chybách. V neskoršom priebehu sme sa dotiahli a dokonca otočili výsledok, no dovolili sme súperkám vyrovnať. V tretej časti to bolo kto z koho a trúfam si povedať, že sme boli lepší, ale žiaľ, priletela jedna lastovička z polovice ihriska, ktorá zapadla do našej bránky. Definitívny klinec do truhly bolo nepremenené trestné strieľanie. Počas hry bez brankárky sme si už nič nedokázali vytvoriť. Z prehry sme sklamaní, pretože našim cieľom bolo piate miesto. Našu účasť na šampionáte hodnotím ako nevydarenú," zhodnotil tréner Michal Jedlička na webe Slovenského zväzu florbalu.

Slovenské florbalistky sa na MS už štvrtýkrát bez prerušenia dostali do štvrťfinále, no rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch v ňom nestačili na favoritky, keď ešte v piatok večer podľahli Švajčiarkam vysoko 1:12. Na predchádzajúcom svetovom šampionáte obsadili Slovenky rovnako šiestu priečku.

„Mrzí ma môj nepremenený nájazd. Realita je daná a my sa v súčasnosti pohybujeme medzi piatym a šiestym miestom na svete. Myslím si, že sme si šampionát aj tak užili a v podstate nám vychádzalo takmer všetko ako malo. Škoda nevydareného štvrťfinále so Švajčiarkami a dnešného zápasu s Poľskom. S reprezentáciou sa lúčim. Za tie roky, čo som tu bola, sme zaznamenali veľký posun, no také tri roky už stagnujeme. Dievčatám odkazujem, nech na sebe pracujú, odchádzajú do lepších klubov, užívajú si to a posúvajú sa." komentovala Denisa Ferenčíková z Tvrdošína.

Na šampionáte zasiahli do hry z rovnakého oravského mesta aj Kristína Belicová a Miriam Buková. Vo Švédsku bola s reprezentáciou aj Veronika Dúbravská, ale šancu v zápasoch nedostala.

