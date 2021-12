Mária takmer predbehla obe sestry Fialkové, v nedeľu to môže byť veľký deň pre Oravu

Po druhej streľbe bola rodáčka z Hruštína najlepšia zo Sloveniek.

OSTERSUND Vo včerajšom šprinte na 7,5 kilometra to vyzeralo, že Mária Remeňová z Hruštína bude zo slovenských biatlonistiek vo Svetovom pohári najlepšia. Po druhej streľbe sa nachádzali za ňou obe sestry Fialkové.

Oravská športovkyňa minula na strelnici iba jeden terč, ktorú netrafila na poslednom výstrele v ležke. „Dosť ma mrzí ten netrafený terč. Som však spokojná. Postrážila som si stojku, kde sa mi darilo strieľať v rytme,“ povedala 21-ročná Oravčanka pre Slovenský zväz biatlonu.

Športovcov vo švédskom stredisku trápila na trati veľká zima. Teplomer ukazoval 12 stupňov pod nulou. Niektorým to robilo hlavne problémy na strelnici. Strácali cit na spúšti svojej zbrane. „Našťastie, to nebol môj prípad,“ hovorí Mária Remeňová. „Ja som si skôr necítila v poslednom kole tvár. Bolo to lepšie, ako keby mi zamrzli prsty na strelnici.“

Pre našu mladú biatlonistku to bol tretí štart vo Svetovom pohári. Napokon si vylepšila osobné maximum z minulej sezóny o štyri priečky. Finišovala na 82. mieste so stratou dvoch minút a 40 sekúnd na najlepšiu Rakúšanku Hauserovú. „Myslím, že čím ďalej pretekám, cítim sa lepšie. V Idre som v záverečnom kole mala pocit, že neviem zdvihnúť nohy. Teraz som dokázala bojovať o posledné metre.“

Mária Remeňová ako juniorka celkovo predbehla 21 súperiek. Zdolala aj Paulínu Fialkovú, ktorá sa túto sezónu zatiaľ trápi. Zaznamenala najhorší výsledok. Obsadila až 100. miesto. Ivona Fialková finišovala na 75. mieste. Bola lepšia iba o deväť sekúnd ako naša hviezda z Hruštína.

Najbližšie sa odchovankyňa Klubu biatlonu Breza predstaví vo Švédsku v nedeľu, kedy sa bude bežať štafeta. Podľa najčerstvejšej informácie bude súčasťou štafety aj Zuzana Remeňová, pre ktorú by to bol prvý štart vo Svetovom pohári. „Bude to veľký deň pre nás sestry, pre Oravu i samotnú Zuzanu, keďže to bude jej premiéra,“ uzavrela Mária.

