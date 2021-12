Starosta Jaroslav Rosina: Nikdy som sa nebál tak ako teraz

So starostom Nižnej, jednej z najväčších obcí Oravy, o živote počas covidu.

Sme uprostred ďalšej vlny pandémie. Spoločnosť je čoraz viac názorovo rozdelená. Súvisí to najmä s očkovaním a protipandemickými opatreniami. Ako to vnímate?

Čo sa týka očkovania, to je lekárska záležitosť. Osobne si myslím, že očkovanie má byť dobrovoľné.

Nie som antivaxer, mám všetky očkovania. Aj proti tetanu som sa dal nedávno zaočkovať. Stúpil som na klinec a zistil som, že som naposledy dostal protitetanovku už pred šestnástimi rokmi. Tak som si hneď šiel dať pichnúť očkovaciu dávku. Po odporúčaní lekára aj proti čiernemu kašľu, lebo sa údajne objavuje v populácii.

S očkovaním nemám žiadny problém. Veď my sme boli všetci tak vychovávaní, že sme nekomentovali tieto záležitosti. Teraz je doba trošku inakšia. Nechcem však nikoho navádzať ani odrádzať.

Myslím si, že ľudia veľmi dobre vedia, v akom stave sú. A každý je v inom stave. To je ten problém. To nie je tetanus, ovčie kiahne, je to niečo úplne nové. A každý to inak zvláda. Nielen genetickou výbavou, ale aj tým, že má napríklad nejakú chorobu. Preto by očkovanie malo byť podmienené rozhodnutím jedinca.

Malo by to fungovať tak, že keď sa rozhodnem, o týždeň alebo aj hneď v ten deň sa zaočkujem. A nie behať po iných mestách a zháňať termíny.

Niekomu zomreli obidvaja rodičia na covid-19. Takí sú zväčša opatrní a o to skôr sa dajú zaočkovať. Niekomu nezomreli, veria v predpoklad, že to zvládnu, tak sa nedajú. Ale aby niekto nariadil očkovanie všetkým bez ohľadu na individuálne posúdenie, proti tomu jednoznačne som. Mal by si to každý sám dobre zvážiť.

Podľa toho, čo ste povedali, zrejme umreli na covid ľudia aj vo vašej obci.

Ľudia v obci umreli. Aj na covid, aj s covidom, aj bez covidu, aj inak. A tu začína ten chaos, v ktorom hrá prvé miesto naša vláda. Jednoznačne to nezvláda.

Najviac to zvládajú samosprávy. Napríklad také celoplošné testovanie. Keby nebolo samospráv, tak nespravia nič, mohli by mať aj celú čínsku armádu. To naše samosprávy prispeli riadnym spôsobom k organizácii protiepidemiologických opatrení. Nepáči sa mi, čo sa teraz robí.

Čo presne sa vám nepáči? Sú všetky protipandemické opatrenia tak zlé?