Aj vďaka Oravcom oslavuje parahokej ten najväčší úspech

V Nemecku bojovalo šesť krajín o dve miestenky na paralympiádu.

BERLÍN Slovenskí parahokejisti sa prvý raz v histórii predstavia na zimnej paralympiáde. Pred niekoľkým rokmi by to mohlo zdať nemožné, po strede 1. decembra je to realita.

„Prežívam nádherné pocity,“ tešil sa po postupe generálny manažér reprezentácie a asistent trénera Miroslav Dráb z Dolného Kubína. „Po 12 rokoch od vzniku parahokeja na Slovensku sa nám podarilo dosiahnuť historický úspech. Veľká vďaka všetkým, ktorí nás podporovali nielen finančne, ale aj morálne. Celý turnaj sme absolvovali vo vynikajúcej forme. Podarilo sa nám na ľade ukázať čo sme natrénovali. Tomu, že sme postúpili, som uveril až po poslednom hvizde rozhodcu.”

Fantastickí Oravci

Leví podiel na fantastickom úspechu slovenského parahokeja malo hneď niekoľko oravských športovcov. V bráne čaroval Eduard Lepáček z Trstenej. V prvých dvoch zápasoch proti Švédsku (4:0) a Japonsku (3:0) vychytal čisté konto. „Za nuly vďačím hlavne chalanom, ktorí nepúšťali protihráčov ku mne pred bránu,“ povedal v jednom rozhovore.

Úvodné víťazstvo nad Švédskom režírovali v útoku trojgólový Miroslav Stašák z Oravského Veselého a jedným zásahom sa zaskvel aj Dávid Korman z Oravskej Polhory.

Parahokejista spod Pilska bol zaslúžene vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu. „Moje tri góly boli zásluhou celého tímu,“ hovorí Miroslav Stašák. „Bol by som sklamaný, keby som tie šance nepremenil. Som rád, že mi to padalo presne tam, kam som namieril. My sme sa od posledných stretnutí so Švédmi fyzicky aj herne zlepšili, oni podľa mňa stagnovali.“

Pri trojgólovej výhre nad Japonskom sa zas do listiny strelcov zapísal Miloš Večerek zo Zákamenného.

Cestu do Pekingu skomplikoval tretí duel

Prvú prehru na kvalifikačnom turnaji zaznamenali Slováci proti Taliansku. V 32. min síce vyrovnal Miroslav Stašák na 2:2, no o šesť minút rozhodol súper o najtesnejšom víťazstve. Gól padol z presilovky a na trestnej lavici sedel Slavomír Ferenčík z Tvrdošína. Bolo to jediné vylúčenie Slovákov v tomto zápase. V obrane mala Orava ešte zastúpenie v podaní rodáka z Dolného Kubína Petra Štíta.

„Talianov sme poznali. Vedeli sme, že to bude náročný duel. Fyzicky aj hokejovo boli kvalitnejší ako Švédi a Japonci. Využili naše chyby v obrannom pásme. Keď sme znova vyrovnali, tak som už veril, že to dotiahneme do víťazstva. Dostali sme však tretí gól, ktorý sa ukázal byť rozhodujúci,“ povedal po zápase Dávid Korman, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu.

Slovensko čakali v Berlíne ešte zápasy proti Nórsku a Nemecku. Ak chceli postúpiť, museli oba vyhrať. Zo šesťčlennej skupiny postupovali do Pekingu dva najlepšie tímy.

Slovenská radosť na ľade

Slovenskí hrdinovia sa z prehry rýchlo oklepali a v ostatných dvoch dueloch kvalifikácie ukázali veľkú mentálnu silu a túžbu po prvej paralympiáde. V štvrtom stretnutí zdolali Nórsko 4:2. Po jednom zásahu si pripísali Miroslav Stašák a Dávid Korman.

Zápas o všetko, tak možno označiť ten posledný proti Nemecku. Obe krajiny mali rovnako deväť bodov. Víťaz bral miestenku do Pekingu.

Slovákom vyšla hlavne prostredná časť. V 24. min už viedli 4:1. Dvomi zlepenými gólmi v rozpätí jednej minúty sa blysol Dávid Korman. V záverečnej tretine znížili Nemci na 2:4, ale to bol ich posledný gólový moment.

Po záverečnom klaksóne vypukla na ľade veľká radosť našich reprezentantov. Práve vďaka takýmto športovým momentom zabudli na svoj zdravotný hendikep. Všetci ste frajeri a klobúk dole pred každým z vás.

Výsledky na turnaji

SLOVENSKO –Nemecko 4:2 (1:0, 3:1,0:1), 23., 24. Korman, 4. Kaščák, 19. Joppa – 23. Rennhack, 35. Kuhli-Lauenstein

SLOVENSKO –Nórsko 4:2 (0:0, 1:0, 3:1) ), 40., 44. Joppa, 27. Stašák, 41. Korman – 37. Bakke, 44. Nordstogga

Taliansko – SLOVENSKO 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), 32., 38. Larch, 15. Kaufmann – 28. Joppa, 32. Stašák

SLOVENSKO – Japonsko 3:0 (1:0, 0:0, 3:0), 15., 42. Joppa, 45. Večerek

Švédsko – SLOVENSKO 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), 6., 28., 29. Stašák, 41. Korman