Spája skúsenosti s mladosťou. Toto je ideálna jedenástka jesene 7. ligy

Zostava je poskladaná až z deviatich klubov.

Tabuľka siedmej ligy sa počas jesene neustále menila. Na čele súťaže sa vystriedalo viacero klubov. Napokon zimuje na pravom mieste nováčik z ŠK Sedem. Druhé postupové miesto si držia futbalisti Sihelného. Bude to však ešte veľmi zaujímavé, lebo do bojov o postup určite ešte prehovorí Istebné a posledné slovo nepovedal ani Oravský Biely Potok.

V tabuľke kanonierov vedie Stanislav Belko, ktorý to vie výborne aj florbalovou hokejkou. Aj vďaka nemu má mužstvo spod Roháčov najlepšie čísla strelených gólov. O prvé miesto sa delí s hráčmi Sihelného, ktorých zdobí tiež najlepšia ofenzíva.

Trošku nelichotivo vyzerá štatistika žltých kariet pre Kraľovany. Dvaja hráči videli po päť žltých trestov a ďalší traja po štyri.

ZOPÁR ČÍSEL Z JESENE

Najlepší strelci: 14 – Stanislav Belko (Or. B. Potok), 10 - Pavol Maslo (Or. Podzámok), Peter Jesenský (Kraľovany), 9 – Ján Voška (Vasiľov), Marek Katreniak (Istebné)

Najviac odohraných minút: 1193 – Ľuboš Juriga, Stanislav Juriga a Andrej Juriga (všetci Lomná), Matúš Ulrich, Samuel Zemančík a Adam Šangala (všetci Or. B. Potok), 1190 – Miloš Kubáň (Bziny), 1186 – Róbert Zelnický (Or. Lesná), 1185 – Matúš Harezník (Or. Podzámok)

Najviac žltých kariet: 5 – Richard Had a Matúš Lepeta (obaja Kraľovany), 4 – Tomáš Bella, Peter Jesenský, Tomáš Pásztor a Miroslav Zrník (všetci Kraľovany), Jakub Tisoň (Or. Lesná), Michal Graňák (Lokca), Patrik Karas (Vitanová), Ferdinand Grobarčík (Sihelné)

IDEÁLNA JEDENÁSTKA

Do najlepšej zostavy jesene sa dostali hráči z deviatich klubov. Vyberali si ich samotní predsedovia, vedúci mužstiev i tréneri. Podľa nás sú výborné zladené skúsenosti s mladíckou dravosťou. Vieme si túto ideálnu jedenástku predstaviť aj v najvyššej oravskej súťaži. Sme presvedčení, že by si tam hrali pokojný stred tabuľky

