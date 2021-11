Stredné i druhý stupeň základných škôl budú na Orave od utorka zatvorené

Zatvoriť školy sa rozhodla okresná hygienička, pretože na dvoch infikovaných dospelých pripadá jedno dieťa do 18 rokov.

Väčšina tried na oravských školách bude od zajtra zatvorená. (Zdroj: Martin Pavelek)

ORAVA. „Situácia je katastrofálna hlavne v okrese Dolný Kubín, v okrese Námestovo sa prudko zhoršila počas víkendu,“ povedala okresná hygienička Mária Varmusová.

Minulý týždeň bolo na Orave pre covid zatvorených až 111 tried, tento by pribudli ďalšie. Hygienička sa rozhodla pre radikálny krok. „Vidíme, ako krivka infikovaných stále rastie, nedarí sa ju zmenšiť. Deti prinášajú ochorenie do rodín, v ktorých sa od nich infikujú často všetci členovia.“

Nariadenie zatvoriť všetky stredné a druhý stupeň základných škôl sa týka okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na Orave je v súčasnosti z 1200 všetkých infikovaných približne 400 detí do 18 rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Núdzový stav začne platiť dnes o polnoci Čítajte

Deti nakazia celé rodiny

Slová Varmusovej potvrdzuje prípad mladej rodiny z Dolného Kubína. Babka pracujúca v škole nakazila manžela aj vnučku. Od nej ochorela mama, potom syn a nakoniec aj otec. Matka s otcom, babka aj dedo sú pritom očkovaní. Aj preto mali priebeh mierny, stačila domáca karanténa.

„Dozvedeli sme sa to dnes o jednej hodine popoludní, keď niektoré deti už odišli domov,“ povedala riaditeľka ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne. „Teraz píšeme rodičom oznam, že zajtra ich deti už nemôžu vstúpiť do školy. Viaceré si tu nechali zošity, knihy.“