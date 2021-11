Svitko bude na Rely Dakar zrejme najstarší motocyklista

Najlepším výsledkom rodáka zo Žaškove je na Dakare druhé miesto z roku 2016.



Najúspešnejší slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko sa už 13-krát predstaví na legendárnych pretekoch Rely Dakar. Podujatie odštartuje 2. januára 2022 v saudskoarabskom Ha'ile a vyvrcholí 14. januára v Džeháde.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zrejme najstarší na Dakare

Základný cieľ rodáka zo Žaškova je umiestniť sa v prvej desiatke. „Keď skončím v top desať, bude to dobré, no vnútorne by som asi chcel viac." Ešte pred Dakarom absolvuje prípravu v Dubaji. „Budem tam trénovať desať dní a pôjdem jedny miestne preteky na malej motorke, ktorú si požičiam z požičovne," povedal 39-ročný motocyklista na tlačovej konferencii.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Predstavujeme najlepšiu jedenástku jesene v najvyššej oravskej súťaži Čítajte



Odkedy sa Rely Dakar jazdí na Arabskom polostrove, skončil v celkovom hodnotení jedenásty a ôsmy. „Južná Amerika bola technickejšia, v Saudskej Arábii je to viac o odvahe. Musíte ísť naplno, no niekedy neviete, čo sa nachádza za vrcholom duny," tvrdí. Tohtoročná edícia, ktorá sa presunie na juh krajiny, bude podľa neho bezpečnejšia. „Na juhu je viac piesku, budú tam duny a bude to krajšie, ale najmä bezpečnejšie. Na severe bolo veľa riečišť plných veľkých kameňov a mnoho pretekárov sa tam zranilo."

Zoznam jazdcov na Rely Dakar ešte nie je kompletný, no je veľmi pravdepodobné, že medzi motocyklistami bude tridsaťdeväťročný Slovák štartovať ako najstarší. „Stále sa drží vo forme, nemá obdobia, kedy by relaxoval, alebo oddychoval. Keď mu zavoláte desať dní po Dakare, už trénuje," povedal v tejto súvislosti Anton Molnár, hovorca hlavného nášho motocyklistu.

Odletí po Vianociach

Oravský športovec absolvoval prípravu na Dakar s tímom na Záhorí, pričom sa viac sústredil na samotnú jazdu ako na kondičný tréning. Okrem toho sa tento rok zúčastnil aj na pretekoch Marockej rely, kde sa mu však stroj pokazil v druhej etape.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Je iný ako spolužiaci. Daniel vstáva o štvrtej, aby mohol trénovať Čítajte



Súčasťou tímu je už tradične mechanik Zlatoš Novosad, novým členom je fyzioterapeut Jakub Kmeťko. Doteraz bol v tíme len masér. „Je rozdiel medzi fyzioterapeutom a masérom. Masér vás uvoľní, no potom ostanete ako z blata. S Jakubom spolupracujem už dlho, rozumie mi a vie, čo potrebujem," vysvetlil Svitko.

Samotnému Dakaru bude predchádzať trojdňová inšpekcia, pričom jazdci budú mať aj oddychový deň 8. januára v Rijáde. Detaily trasy a jednotlivých etáp ešte nie sú známe, no na účastníkov čakajú dve "loop stage“, pri ktorých je štart a cieľ na rovnakom mieste a jedna "marathon stage", čo je dvojdňový úsek, pri ktorom pretekárom nemôže pomáhať tím.

Najlepším výsledkom Štefana Svitka na Rely Dakar je druhé miesto z roku 2016, dosiahol ho na juhoamerickom kontinente. Pri svojom prvom štarte v roku 2010 bol najlepší nováčik súťaže. Na Blízky východ odchádza aj s tímom 27. decembra.“

Súvisiaci článok