Vieme, čo bude na mieste zbúranej plavárne

Nevábne rumovisko, ktoré zostalo po niekdajšej plavárni, sa stane minulosťou. Obec mu dopraje nový dizajn, a najmä účel.

NIŽNÁ. Veľké zrúcanisko po plavárni nezostane rozryté. Obec má pripravené dva varianty, ako s ním naloží. Jeden, nízko nákladový, pre prípad, že zostane na financovanie sama. Druhý počíta s príchodom investora.

„Využitie pozemku je v rámci územného plánu upravené tak, že tam môže byť sociálne zariadenie alebo oddychová zóna,“ objasnil starosta Nižnej Jaroslav Rosina. „V žiadnom prípade nič také, ako sme kedysi uvažovali. Že tam bude amfiteáter. No nie. Dnes ľudia do kina nechodia, nieto ešte amfiteáter. Kvôli jednej alebo dvom akciám za rok, ktoré budeme robiť, sa to i tak neoplatí.“

Nová plaváreň, či kúpalisko, sú definitívne zmetené zo stola. A nejde len o peniaze. Podľa starostu jedna plaváreň v okrese bohato stačí. Teraz už aj penzióny majú malé bazény, kde sa dá ísť.

Myslí si, že plaváreň už v obci Nižná stratila opodstatnenie. Keďže už v nej roky nie je koncernový podnik Tesla Orava, ktorý robil z Nižnej stredisko regiónu. Je rád, že je pomerne nová plaváreň v Tvrdošíne, a že sa ju susedom podarilo spraviť. „Radi tam budeme chodiť plávať,“ uzatvára tému Jaroslav Rosina.

Relax pre ľudí i zvieratá

Rozlohou veľkorysú plochu, ktorá zostala po zbúraní plavárne, nenechá Nižná ležať ladom. S priestorom sa poráta nízko nákladovo. Zasype jamy a vyrovná terén. Po navezení ornice zeminu zavalcuje, a následne zatrávni. Potom príde na rad oplotenie a osadenie lavičiek.