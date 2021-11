Pomôžte pri hľadaní nezvestného Petra

Na dnešnú nočnú pátraciu akciu prišlo viac ako 130 dobrovoľníkov, prehľadávajú lesy okolo dediny.

ZÁKAMENNÉ. Štyridsaťdvaročného Petra Klimčíka videli naposledy včera o pol siedmej večer. Rodina má o neho obavy, preto požiadala o pomoc políciu. Tá lokalizovala jeho telefón v oblasti Poriečie medzi Zákamenným a Novoťou.

„Zamerali sme sa na túto oblasť a širšie okolie, pátranie sťažuje tma, chlad a dážď,“ povedal Vladimír Mrekaj z Oravského záchranného systému po dvoch hodinách pátrania. „Našli sme cigarety a mobil, ktorý by mu mohol patriť, no zatiaľ nemáme to overené. Pokračujeme v hľadaní.“

Polícia prosí o pomoc. Ak ste Petra Klimčíka videli od včera večera, oznámte to na telefónnych číslach 158 alebo 0905 522 228, 0907 999 991. Ďakujeme.

