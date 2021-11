Koronavírus zatvára úrady

Ak potrebujete navštíviť mestský, obecný, stavebný či iný úrad, overte si, ako si upravil pracovnú dobu.

ORAVA Núdzový stav a lockdown zasiahli aj do chodu mestských, obecných a ďalších úradov. Viaceré obmedzili pracovnú dobu, niektoré zatvorili úplne.

Občania musia vo zvýšenej miere využívať telefonický alebo emailový kontakt.

Mesto Dolný Kubín vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu pristúpilo od 29. novembra do 3. decembra k obmedzeniu úradných hodín pre verejnosť. Od pondelka tak bude mestský úrad otvorený od 9:00 h do 14:00 h, v stredu od 12:00 h do 17:00 h. Rovnako sa to týka aj stránkových hodín matričného a stavebného úradu. Následne sa podľa vývoja situácie rozhodne o ďalších opatreniach.

