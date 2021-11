Neznámy páchateľ už spôsobil na autách škody za tisíce eur

Niekto prepichuje pneumatiky, vyberá si autá s cudzími evidenčnými číslami.

NÁMESTOVO. „Keby som ho chytil, tak by som ho tak zmastil, že by to nerozchodil,“ povedal majiteľ pneuservisu Peter Janeček, ktorý za posledný mesiac riešil šesť prípadov prepichnutých pneumatík. „Štyrom majiteľom prepichli jednu alebo dve, dvom všetky štyri. Nedá sa to opraviť, lebo diery sú zboku. Musíte kúpiť nové gumy. Jeden set lepších stojí aj tisíc eur.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky prípady sa stali na sídlisku Brehy.

Prerezaných pneumatík pribúda

Medzi poškodené patrí aj Jana. „Prvý raz som prišla o prednú gumu cez víkend, vymenil mi ju brat. O štyri týždne mi prepichli zadnú. V servise mi povedali, že takých, ako som ja, tu majú ako na bežiacom páse. Odvtedy som si prenajala garáž a parkujem v nej.“

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Poslanci zachovali najnižší poplatok za smeti Čítajte