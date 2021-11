Núdzový stav začne platiť dnes o polnoci

Dvojtýždňový lockdown prináša obmedzenia.

ORAVA. Od 25. novembra ostanú otvorené len obchody s nevyhnutnými potrebami. Patrí medzi ne aj predaj obuvi, oblečenie sa do výnimiek nedostalo. Kostoly ostanú otvorené len na individuálnu pastoračnú činnosť. Hranice nezatvoria, pohyb cez ne bude možný pri dodržani nariadených opatrení.

Školy zatvárať plošne nebudú, povinné bude rúško aj testovanie. „Najväčšou chybou bolo zrušenie rúšok v školách, incidencia v školách je vysoká. V školách nám to horí a sú smenišťom koronavírusu,“ povedal minister financií Matovič.

Vstúpiť na pracovisko budú môcť len očkovaní, tí čo prekonali covid a testovaní. Testovať sa budú musieť raz za sedem dní. Vláda schválila nákup 10 miliónov eur. Firmy kúpia testy v lekárňach, štát im ich preplatí v januári.

Zákaz vychádzania platí od 20.00 h do 5.00 h. Výnimkou bude nákup nevyhnutných životných potrieb a nevyhnutnú služby, cesta do zamestnania, pobyt v prírode v rámci okresu, cesta k lekárovi, do jaslí, škôl, prechádzky so psom a mačkou, starostlivosť o blízku osobu, cesta na testovanie a očkovanie, starostlivosť o hospodárske zvieratá, pohreb, uzatvorenie manželstva, krst.

V nemocniciach je viac ako 3200 pacientov s covidom, pričom neočkovaných je 80 percent. „Prerazili sme strop. Nevieme odhadnúť ako sa bude situácia vyvíjať. Ak budeme vidieť stabilný alebo klesajúci trend, opatrenia prehodnotíme,“ povedal premiér Eduard Heger.

Upozornil, že covid pacient zaočkovaný, aj keď skončí v nemocnici, jeho pobyt tam je kratší a priemerný vek je 74 rokov. „Vyjde z nemocnice vyliečený a rýchlejšie vďaka vakcíne. Naopak, priemerný vek nezaočkovaných je 62 rokov.“

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dodal, že budú navyšovať covidové kapacity do dvoch dní pribudne 150 lôžok. „Čaká nás zastavenie ďalšieho množstva operácií, reprofilizácia kardiovaskulárnych a neskôr onkologických ústavov, ktoré doteraz svoju činnosť vykonávali.“

Pravidlá a opatrenia počas lockdownu

všetky obchody okrem esenciálnych ostanú zatvorené - potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny

dostupné budú nevyhnutné služby - okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov

na pracovisko bude od pondelka povinný vstup v režime OTP, teda na pracovisko bude možný vstup iba zaočkovaným a zamestnancom, ktorí ochorenie Covid-19 v posledných 180 dňoch prekonali. Ostatní pracovníci sa budú musieť raz za sedem dní povinne na pracovisku otestovať. Odporúčaná je práca z domu

školy ostanú otvorené, žiaci sa budú musieť pravidelne testovať

bohoslužby sa budú vysielať online, povolená bude individuálna pastoračná služba na prijímanie a spoveď