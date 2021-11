Obecný sociálny podnik zamestnáva domácich

Starostovi boli vzorom obce z východu Slovenska a Žaškov.

PRIBIŠ. Postupné vylepšovanie kultúrneho domu pokračuje kompletnou rekonštrukciou toaliet. Obec pritom využíva zamestnanca Obecného podniku Pribiš. Obec kúpila materiál a zaplatí len 25 percent mzdy zamestnanca sociálneho podniku, zostatok uhradia z úspešného projektu z programu Obnovy dediny. Náklady obce sa vyšplhajú na približne šesťtisíc eur.

„Zamestnanec postupne prerobí obklady, podlahy, elektroinštaláciu, vodu aj kanalizáciu,“ povedal starosta Rastislav Suroviak.

V sociálnom podniku je zamestnaný ešte ďalší muž, stará sa o odpadové hospodárstvo aj cintorín, v zime sa stará o kúrenie obecného úradu. Obaja zamestnanci sú sociálne znevýhodnení.

Starostu k zriadeniu obecného sociálneho podniku inšpirovali dediny na východnom Slovenskou. „Tam to majú už dávno, no u nás sa tstarostovia toho akosi obávajú. Prvý našiel odvahu Milan Pavlovčík zo Žaškova. Hneď ako sa mu to podarilo, pustili sme sa do toho aj my.“ vyberiem si ľudí, ktorých chcem

Obci sa ešte podarilo získať z programu Obnovy dediny viac ako štyritisíc eur, za ktoré kúpili kosačku, kompostéry na cintorín, futbalové ihrisko, na školský dvor. „Kúpili sme aj tri veľké nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, aj keď u nás tento odpad ľudia dajú skŕmiť domácim zvieratám. Ale zákon to vyžaduje. tak sme to urobili