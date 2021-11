Je iný ako spolužiaci. Daniel vstáva o štvrtej, aby mohol trénovať

Rodák z Nižnej sa presunul z telocvične za šialenými výzvami.

NIŽNÁ. Asfaltová cesta mu príde jednotvárna. Miluje behanie po horách a nie hocijaké vzdialenosti. Obľúbil si ultramaratóny (behy nad 42,195 km), ktoré väčšinou priťahujú vekovo skúsenejších bežcov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Delegáti neostali ticho: Voľby sú neplatné a musia sa opakovať Čítajte

Daniel Jandura do tejto skupiny však nepatrí. Je študentom gymnázia a tento rok oslávil iba 18 rokov. S bývalým bedmintonistom sme sa porozprávali o jeho športovej vášni.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako je možné, že už v takom mladom veku beháte ultramaratóny?

Na toto som asi nikdy nemal jasnú odpoveď. Prišlo to nejako samo od seba, skôr náhodou. Asi pred dvoma rokmi som začal trénovať na triatlon. Asi tak po mesiaci som už iba behal a plával, čo mi vlastne ostalo dodnes. Najprv som behal 10 km, potom 20 km a nakoniec som behával každý deň okolo 30 kilometrov v horách, najmä v Roháčoch. Sú to chvíle, kedy som naplno sám so sebou a prežívam tú srandu na sto percent. Preto ma beh v prírode nedokáže omrzieť, je to neuveriteľná zábava a radosť.

Ďalej sa dočítate Prečo mu okolie hovorí, že je šialený? Nemá strach behať potme? Ktoré momenty miluje na ultramaratóne? Prečo nie sú jeho šálkou kávy aj cestné maratóny? Aké výzvy plánuje v najbližšom období? Plánuje ešte hrať bedminton?