Pandémia zasiahla aj Oravské múzeum, plán na zimu však má

Oravské múzeum vyhodnotilo letnú sezónu a prezradilo horúce plány.

ORAVA. „Ak bude priaznivá situácia, budeme robiť všetko preto, aby expozície Oravského múzea boli pre návštevníkov sprístupnené,“ vyjadrila sa Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava . „Situácia sa v poslednom období vyvíja veľmi dynamicky a je ťažké predpokladať, čo nás čaká v najbližšom čase. Neostáva nám nič iné, len sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam.“

Expozície je v súčasnosti možné navštíviť výlučne za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Fungujú v režime OP, teda očkovaní a prekonaní. Testovaní sa do hradu nedostanú, s výnimkou detí od dvoch do dvanástich rokov s negatívnym výsledkom. Deti do dvoch rokov sú bez obmedzení.