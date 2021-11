Delegáti neostali ticho: Voľby sú neplatné a musia sa opakovať

Kluby podávajú podnety na viacnásobné porušenie.

Volebná konferencia Oravského futbalového zväzu (OFZ) a hlavne jej záver vyvolal veľkú nevôľu viacerých delegátov. Neostalo iba pri slovách. Viacerí podali podnety na viacnásobné porušenie Volebného poriadku a Stanov OFZ.

Emotívna voľba výkonného výboru

Pripomeňme či, čo vyvolalo najväčšie vášne. Po tajnej voľbe predsedu OFZ, v ktorej si delegáti zvolili do siedmeho funkčného obdobia Vladimíra Mušáka, nasledovali voľby výkonného výboru.

Kandidatúru podali siedmi záujemcovia. Ešte pred hlasovaním bol zamietnutý Ján Turoň z klubu ŠK Sedem z dôvodu nezaplatenia členského príspevku. Zdalo sa, že si je vedomý svojej chyby.

Začalo hlasovanie. V tomto prípade bolo verejné a už tu začali prvé problémy. Po hlasovaní a zvolení Pavla Baču a Dominika Dendisa do výkonného výboru sa ozývali z publika hlasy, kto zvolil poradie. Predseda volebnej komisie Ján Sitek na námietky argumentoval, že o poradí kandidátov rozhodol čas podania prihlášky.

Emócie sa vystupňovali po zvolení štvrtého člena Juraja Feranca. Bol piaty v poradí, Martina Kahana si delegáti nezvolili. O šiestom Jozefovi Poništiakovi sa teda nehlasovalo. V pléne sa postavil Miloš Kubáň zo Bzín a chcel, aby sa hlasovalo aj o poslednom kandidátovi. Ján Sitek to však rázne odmietol, nevyšlo by to podľa neho ani matematicky.

„Je to základný princíp verejnej voľby. Je to presne ako postup na zastupiteľstve, napríklad pri voľbe kontrolóra. Keď si zvolíte prvého, nebudete hlasovať o ďalších.“

Vyrátal to a podal aj oficiálny podnet