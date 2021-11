Bežci si odbehli do susedného Poľska. Oravčanka brala aj medailu

Tá atmosféra je tam neopísateľná, keď hrá poľská hymna a všetci ju spievajú.

ZAKOPANE. Bežecká sezóna na Orave je už pre tento rok uzavretá, no v neďalekom Poľsku sa dá stále súťažne vyžiť. Partia z Maratónskeho klubu Tvrdošín a manželia Kakusovci si obľúbili beh v Zakopanom. Vždy sa koná 11. novembra, keď naši severní susedia oslavujú národný sviatok nezávislosti, ktorú získali v roku 1918 po prvej svetovej vojne. „Bežali sme tam už štvrtý raz,“ hovorí Rastislav Kakus zo Zákamenného. „Vždy si vezmeme dovolenku, stojí to za to. Tá atmosféra je tam neopísateľná, keď hrá poľská hymna a všetci ju spievajú. Celé mesto je vo farbách Poľska, ako keď Slovensko vyhrá majstrovstvá v hokeji, len 10-krát viac.“

Jarmila Kakusová potvrdila skvelé tohtoročné výsledky aj v Zakopanom. V ženskej kategórii patrila medzi najlepšie. V absolútnom poradí finišovala na 10-kilometrovej trati ako tretia najlepšia (45:55 min). Vo svojej vekovej kategórii skončila na striebornom stupienku. „Hlavne som vďačná, že v tejto dobe sme si mohli zabehať za hranicami a nešetrím slovami chvály na organizátorov. Za pár eur dostane človek mnohonásobne viac, ako očakáva,“ povedala pretekárka Klubu biatlonu Breza.

Neopakovateľnú atmosféru si užili z Oravy ešte Anna Chorvátová, Juraj Kuka, Vladimír Pánik, Ján Jankola, Jozef Jagelka, Peter Balún, Peter Hušla a Viktor Fonfer.

Jarmila Kakusová (vpravo) skončila v Poľsku na stupni pre víťazov. (zdroj: archív športovca)

