Dolný Kubín vymenil za Turecko

Nová posila do brány sa dlho na Orave neohriala.

DOLNÝ KUBÍN Brankár Boris Babik pomohol Dolnému Kubínu iba v troch majstrovských zápasoch. Stihol vychytať dve víťazstvá so Senicou 8:3 a s Partizánskym 2:1 a veľmi tesnú prehru v Púchove 0:1. Na zápas si tak držal skvelý priemer 1,67 gólu.

Veci však nabrali rýchly spád a 24-ročný bývalý brankár Zvolena sa rozhodol prestúpiť do zahraničia. Vybral si exotickú destináciu, najvyššiu tureckú ligu. Stal sa novým hráčom klubu Istanbul Büyükşehir SK. „Pôvodná dohoda znela na celú sezónu, ale veci sa zmenili,“ hovorí športový manažér MHK Dolný Kubín Marek Huba. „Boris u nás odchytal veľmi dobré tri zápasy a neostalo to bez odozvy. Dostal dobrú finančnú ponuku a odišiel do zahraničia. Mrzí nás to, ale taký je hokejový život. Veríme, že naše cesty sa ešte spoja. Borisovi želáme, nech mu tento angažmán dopadne čo najlepšie.“

