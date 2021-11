Futbalové kluby na Orave už poznajú nové vedenie. Voľby vyvolali vášne i kritiku

Vladimír Mušák je najstarším predsedom futbalového zväzu na Slovensku.

DOLNÝ KUBÍN Oravské futbalové kluby si po štyroch rokoch znovu volili vedenie. Konferencia nebola taká pokojná ako tá predošlá. Vzbudila u viacerých delegátov vášne a búrlivé diskusie.

Dvaja kandidáti

O post predsedu Oravského futbalového zväzu (OFZ) sa uchádzali dvaja kandidáti. Vladimír Mušák má za sebou šieste funkčné obdobie. I keď by rád už túto pozíciu prepustil mladšiemu nástupcovi, opäť bol nútený kandidovať. „Už pred ôsmimi rokmi som nechcel kandidovať,“ hovorí.

„Tento rok sme mali pripraveného môjho nástupcu a nie jedného. Žiaľ pre zdravotné a osobné dôvody nemohli kandidovať. Ja by som chodil cez víkend na futbal, či by som bol predsedom alebo nie. Možno by som trošku bol uvoľnenejší. Keď počujem ako diváci kričia na rozhodcu, prežívam to s ním.“

Ďalej sa dočítate Čo protikandidát Vladimir Lipiak vyčítal terajšiemu vedeniu? Doterajší predseda ihneď reagoval. Čo presne urazilo Vladimíra Mušáka? Jeho kritika vyvolala búrlivú diskusiu. Čo sa nepáčilo ostatným? Kluby si zvolili tajnú voľbu. Ako dopadla? Zmena nastala vo výkonnom výbore. Sú tam dve nové mená. Prečo sa nehlasovalo o šiestom kandidátovi?

Článok pokračuje pod video reklamou