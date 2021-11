Jedna z najmenších obcí na Orave mieri za postupom. Bol by to najväčší úspech klubu

Bilancovali sme jesennú časť v najvyššej oravskej súťaži.

Tabuľka najvyššej oravskej súťaže sa po jeseni krásne vykryštalizovala na tradičných účastníkov a nováčikov. Mužstvá, ktoré sú už súčasťou 6. ligy už dlhšie, sa umiestnili do deviateho miesta a ostatné priečky patrili piatim novicom.

„Je to rozdiel,“ hovorí tréner predposledného Mútneho Marián Krišš. „Mužstvá hrajú krajší i technickejší futbal. Dostávali sme veľa gólov. Na pár zápasov nám vypadol brankár, chytal hráč. Tiež sme sa mali problém niekedy nazbierať, dokonca do Pribiša sme cestovali desiati. Čerešnička na torte bola v Podbieli. Ženil sa nám najlepší hráč a tak to vyzeralo v nedeľu. Po 10 rokoch som musel oprášiť kopačky. Musíme urobiť kvalitnú zimnú prípravu, pritiahnuť ešte nejakých hráčov a pokúsiť sa udržať.“

Tajomstvo úspechu neporazeného lídra

Jesenným kráľom sú futbalisti Pribiša. Ako jediní majú v kolónke prehier nulu. Zdobí ich najlepšia ofenzíva i defenzíva. „V kabíne je naozaj veľká spokojnosť,“ hovorí vedúci mužstva Ondrej Martvoň. „Priznám sa, že po minulej sezóne sa mi ani nesnívalo, že jesenná časť môže takto dopadnúť. Po vlaňajšej záchrane je to obrat o 360 stupňov.“

