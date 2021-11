Marek Huba: Vedúca trojica sa nám vzďaľuje

Oravské hokejový klub mal v priebehu tohto týždňa odohrať dva majstrovské zápasy. Odohrá len ten stredajší.

2. liga muži

Dolný Kubín – Hamuliakovo 4:8 (0:3,3:4,1:1)

Góly: Hančiak (Vaculík, Jendroľ), Jonák (Šugár), Hančiak (Hricko), Hricko

Športový manažér a asistent trénera Marek Huba: Po sérii dobrých výsledkov a výkonov sme si chceli aj doma zobrať tri body. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Vstup do zápasu nám nevyšiel a už v 5. minúte bolo 0:3 a súper bol na koni. Zbrane sme ale neskladali. Chlapci sa dotiahli na súpera a potom znova po individuálnych chybách inkasovali ďalšie góly.

Súperovi gratulujeme k víťazstvu, predviedol kvalitný hokej. Musíme opäť malé veci začať robiť kvalitne, potom do pôjde. Verím, že ako mužstvo sa aj zdravotne dáme do poriadku. Keď sme boli kompletní aj tá hra i výsledky boli dobré. Prvá trojka na priamy postup do play off sa nám vzďaľuje, ale nič nie je stratené. Pobijeme sa o play off v nadstavbe.

Dolnokubínsky útočník Matej Hančiak: Do zápasu sme vstúpili nedôrazne. Súper bol rýchlejší a veľmi ľahko prechádzal do útoku. Zobudili sme sa v 5. minúte, kedy Hamuliakovo viedlo už 3:0. V druhej tretine to vyzeralo, že o výsledok zabojujeme. Stiahli sme nepriaznivý stav na rozdiel dvoch gólov. Osobné chyby nás od výsledku opäť vzddialili. Nepredviedli sme dobrý výkon. Súper hral smerom dopredu veľmi kvalitný hokej, ktorý sme v oklieštenej zostave neboli schopní brániť. Víťazstvo bolo zaslúžené.

Zostava: Janek (26. Poburíni) – Javorka, Jonák, Marguš, Šugár – Jendroľ, Sluka, Hricko, Németh, Hančiak – Koreník, Vlk, Vaculík, Gallo, Betušťák – Ladňák, Sapár, Maňuch

strely: 29:40,vylúčenia: 5:6, trestné minúty: 10:10, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2

Dolný Kubín – Piešťany odložené

Nehralo sa pre karanténne opatrenia obidvoch mužstiev.