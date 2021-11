Veria, že ich ešte obdarí záplavou kvetov

Rodina zo Zákamenného sa pokúsila zachrániť 81-ročnú lipu.

ZÁKAMENNÉ. Sobotné ráno bolo pre Kocúrovcov iné než ostatné. Deň, v ktorý sa chystali osláviť narodeniny hlavy rodiny, a meniny jedného zo synov, bol i dňom, kedy mala padnúť rodinná lipa.

„Hľadám niekoho, kto by nám pomohol zachrániť našu 81-ročnú lipu,“ prosila o pomoc prostredníctvom sociálnej siete Júlia Kocúrová, najstaršia dcéra rodiny. „Nájde sa arborista, ktorý by vedel strom ošetriť? Alebo nejaký iný odborník?“

Labutia pieseň

Júlia sa dočkala len jednej odpovede, kontakty na odborníkov z nej neboli aktuálne. Napokon jej poradili dobrí ľudia zo Zákamenného. Odporučili jej osloviť rodáka z dediny, Jána Straku, bývalého pilčíka a majstra lesníckej školy. Hoci je už na dôchodku, lipe prišiel na pomoc.

„Najskôr som pobúchal kladivkom, a zisťoval, či je plný alebo dutý zvuk,“ opísal vyšetrenie stromu Ján Straka. „Potom som do stromu vŕtal menšie dierky. Kým šli biele piliny, bolo dobre. No ako som postupoval nižšie, začali vylietavať tmavé, rozmrvené piliny.“ Ukázalo sa, že lipa je v spodnej časti v poriadku, no zvrchu ju napadla hniloba.