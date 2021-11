Vláda schválila nový covid automat. Čo sa mení?

Nové podmienky prinášajú výrazné obmedzenia pre neočkovaných ľudí.

ORAVA. Prísny covid automat zrovnoprávňuje očkovaných s prekonanými. Neočkovaní od pondelka 22. novembra budú mať zákaz vstupu do nákupných centier, na hromadné podujatia, na tribúny športovísk, do hotelov aj reštaurácií. Na vstup do týchto prevádzok už nebude stačiť ani test.

Jedinou výnimkou je cesta do práce, kde neočkovaní, čo neprekonali covid-19 v poslednom polroku budú môcť chodiť, ak sa dvakrát do týždňa otestujú. Na bohoslužby bude môcť prísť v režime OTP len šesť ľudí.

Aby nové opatrenia mohli začať platiť, Úrad verejného zdravotníctva musí stihnúť vydať nové vyhlášky. Tvrdí, že by to mali urobiť ešte vo štvrtok

Aké opatrenia začnú od pondelka platiť

Práca - Zamestnávatelia majú začať od pondelka kontrolovať pracovníkov, či sú očkovaní, alebo či prekonali covid-19 v posledných šiestich mesiacoch. Ostatných môžu do práce pustiť len po otestovaní. Využiť sa majú antigénové samotesty vykonané pred vstupom do práce.

Bez testu sa zamestnanec nesmie dostať do zamestnania a môže dostať neplatené voľno. Zamestnávateľ sa však môže dohodnúť na čerpaní dovolenky či na práci z domu.