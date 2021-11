Obchvat zbaví Tvrdošín kolón. Výstavba pokračuje bez zdržaní

Rýchlostnú cestu R3 budú stavať aj v zime.

TVRDOŠÍN. Výstavba rýchlostnej cesty R3 na Orave je rozdelená na sedem úsekov. Zatiaľ sú hotové dva, na protiľahlých koncoch trasy. Obchvat Oravského Podzámku a obchvat Trstenej.

V súčasnosti stavajú tretí úsek, obchvat Tvrdošína. Ten sa pripojí na už existujúcu časť R3 vedúcu z Trstenej, a skončí v Nižnej.

„Sme radi, že sa stavia, to je to najdôležitejšie,“ povedal Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín. „Dosť ťažko sa to rozbiehalo, príprava trvala desať rokov. Obchvat Tvrdošína sa mal robiť ihneď po Trstenej, boli pripravené projekty aj stavebné povolenie, no len sa to odďaľovalo. Už sme nadobúdali pocit, že na Oravu sa celkom zabudlo. Verejné obstarávanie prebiehalo nenormálne dlho. Chvalabohu sa Tvrdošín dostal do plánu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Nastúpili bagre a stroje po celej trase obchvatu, aj od začiatku, aj od konca.“

Zima ich nezastaví

Tvrdošín je v priamom kontakte s pracovníkmi NDS aj s konzorciom stavebných firiem. Priebežne sa stretávajú a informujú o postupe výstavby.

„Myslím si, že odvádzajú kvalitnú a poctivú robotu. V meste nie je cítiť neporiadok, nemáme s nimi žiadne problémy,“ zhodnotil Šaško. „Ako prvé robili zemné práce. Stavbári to naplánovali tak, aby mohli pokračovať aj počas zimy. Prácami, ktoré nie sú náročné na terénne úpravy.“