Vladimír Cifranič získal s Námestovom prvý bod. Mali sme vyhrať, tvrdí tréner

Pre oravské mužstvo je to druhý bod v premiérovej sezóne v druhej lige.

Posledné jesenné domáce vystúpenie námestovských futbalistov prinieslo atraktívny futbal s výsledkovou zápletkou do posledných sekúnd.

II. liga

Námestovo - Trebišov 1:1 (0:1)

Góly: 69. M. Žákovič - 11. V. Terentiev (vl. gól)

Po vyrovnanom začiatku sa do prvej šance dostali hráči z metropoly južného Zemplína. Príležitosť Santosa však včasným vybehnutím zlikvidoval Greššák. V 11.min si opäť sadla smola na domáce kopačky, keď center do malého vápna si nešťastne zrazil do vlastnej brány Terentiev.

Domáci prvýkrát ohrozili súperovu bránu v 19. min Jaššovou hlavičkou. Vyrovnanie mohlo prísť v 36. minúte. Po Buckulčíkovom centri nastrelil Biricz len obrancu a odrazenú loptu Svetlošák dobre netrafil. O chvíľu opäť pálil tesne nad Biricz.